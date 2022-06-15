15 июня 2022

Власти сняли двухмесячный запрет, введенный для тюменцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа ХМАО. Сургут, сосны, лес, природа, пейзаж
Тюменцам снова можно ходить в лес, но без разведения огня Фото:

С 17 июня жителям Тюменской области вновь разрешено посещать леса. Об этом URA.RU сообщили в Информационном центре правительства региона. Ограничение действовало с 16 апреля, в связи с особым противопожарным режимом.

«В Тюменской области снимается запрет на посещения лесов с 17 июня. Однако в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры и пользоваться открытым огнем в лесах и на прилегающих территориях, на приусадебных участках», — рассказали URA.RU в инфоцентре правительства региона.

Особый противопожарный режим был введен в Тюменской области два месяца назад. С 16 апреля жителям было запрещено посещать леса, даже для сбора ягод и грибов. Иное поведение грозило штрафами: с 8 июня они выросли в десять раз, и для граждан составляют от 15 до 50 тысяч рублей. А в случае, если человек спровоцирует пожар и уничтожит насаждения — до 500 тысяч рублей, либо до четырех лет лишения свободы.

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С 17 июня жителям Тюменской области вновь разрешено посещать леса. Об этом URA.RU сообщили в Информационном центре правительства региона. Ограничение действовало с 16 апреля, в связи с особым противопожарным режимом. «В Тюменской области снимается запрет на посещения лесов с 17 июня. Однако в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры и пользоваться открытым огнем в лесах и на прилегающих территориях, на приусадебных участках», — рассказали URA.RU в инфоцентре правительства региона. Особый противопожарный режим был введен в Тюменской области два месяца назад. С 16 апреля жителям было запрещено посещать леса, даже для сбора ягод и грибов. Иное поведение грозило штрафами: с 8 июня они выросли в десять раз, и для граждан составляют от 15 до 50 тысяч рублей. А в случае, если человек спровоцирует пожар и уничтожит насаждения — до 500 тысяч рублей, либо до четырех лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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