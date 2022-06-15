Власти сняли двухмесячный запрет, введенный для тюменцев

Тюменцам снова можно ходить в лес, но без разведения огня Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

С 17 июня жителям Тюменской области вновь разрешено посещать леса. Об этом URA.RU сообщили в Информационном центре правительства региона. Ограничение действовало с 16 апреля, в связи с особым противопожарным режимом.

«В Тюменской области снимается запрет на посещения лесов с 17 июня. Однако в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры и пользоваться открытым огнем в лесах и на прилегающих территориях, на приусадебных участках», — рассказали URA.RU в инфоцентре правительства региона.

Особый противопожарный режим был введен в Тюменской области два месяца назад. С 16 апреля жителям было запрещено посещать леса, даже для сбора ягод и грибов. Иное поведение грозило штрафами: с 8 июня они выросли в десять раз, и для граждан составляют от 15 до 50 тысяч рублей. А в случае, если человек спровоцирует пожар и уничтожит насаждения — до 500 тысяч рублей, либо до четырех лет лишения свободы.