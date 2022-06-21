Пермяк по неосторожности забил до смерти поленом собутыльника

Пермяка приговорили к тюрьме за неосторожную драку с летальным исходом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель города Очер (Пермский край) в ходе пьяной ссоры жестоко избил знакомого при помощи полена, после чего тот скончался. О последствиях пьяной драки рассказали в СУ СК РФ по Пермскому краю.

«Следствием и судом установлено, что в феврале 2022 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, учинил ссору из-за личных неприязненных отношений со своим знакомым, с которым употреблял спиртные напитки. В ходе конфликта виновный нанес знакомому множественные удары руками, ногами и деревянным поленом по голове и различным частям тела», — сообщили в пресс-службе управления. Пострадавший умер спустя некоторое время в больнице от полученных травм.

В отношении нетрезвого драчуна возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Суд признал мужчину виновным. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя Пермского края за нанесение увечья своему оппоненту приговорили к четырем годам тюрьмы. Он в пьяной драке лишил мужчину глаза.