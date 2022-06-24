Россия отправила в ООН компромат на власти Украины

Россия составила список ненавистнических высказываний украинских политиков Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия передала в ООН документ с антироссийскими и человеконенавистническими высказываниями украинских политиков. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Как мы и обещали в ходе нашего выступления в СБ ООН 21 июня Постпредство России при ООН распространило в качестве официального документа СБ и ГА ООН подборку некоторых ненавистнических высказываний украинских политиков и общественных деятелей Украины. Надеюсь, что это поможет нашим коллегам в ООН лучше понять, с кем мы на самом деле имеем дело на Украине», — написал Полянский в своем telegram-канале.

Среди приведенных в документе высказываний слова президента Украины Владимира Зеленского за 2021 год о людях, которые подверглись санкциям СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины). «Не все представители людей — люди. Есть особи, я так считаю», — приводят цитату Зеленского составители документа.

В перечне высказываний также указаны слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка за май 2022 года: «Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово «русские». Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово «русские».

Приводятся слова и. о. президента Украины в феврале—июне 2014 года Александра Турчинова. «Страшная смесь ордынской жестокости, таежного хамства и многовековой рабской озлобленности и создали феномен российского народа», — указаны в документе его слова за 2018 год.

Президент РФ Владимир Путин издал указ о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Целями, по словам президента, являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса.

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