Лавров озвучил главное условие для переговоров с Украиной

Лавров: Украине нужно отменить законодательный запрет на переговоры с РФ
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Лавров заявил, что Киев сам законодательно запретил переговоры с Москвой
Лавров заявил, что Киев сам законодательно запретил переговоры с Москвой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский должен отменить запрет на переговоры с Россией, который на законодательном уровне ввел в 2022 году. После этого диалог между двумя странами начнется, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Из переговорного процесса в апреле 2022 года вышел именно Киев. И сделал это по требованию своих западных кураторов. Затем в сентябре того же года Владимир Зеленский ввел законодательный запрет на переговоры с Россией. Он по-прежнему действует. Для их возобновления его потребуется отменить», — заявил Лавров в интервью газете O Globo. 

Министр иностранных дел также отметил отсутствие готовности Киева к мирным переговорам. По его словам, Россия сохраняет открытость к переговорам, однако Украина пока не проявляет способности к заключению договоренностей. В качестве примера Сергей Лавров указал на несоблюдение украинской стороной 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики (с 18 марта по 17 апреля), а также провалившееся пасхальное перемирие, рассчитанное на 30 часов (с 18:00 по мск 19 апреля до полуночи 21 апреля).

Кроме того, по словам главы МИД РФ, императивом в урегулировании текущего конфликта является признание Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья российскими территориями. При этом все обязательства Киева должны быть юридически закреплены. 

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Глава Украины Владимир Зеленский должен отменить запрет на переговоры с Россией, который на законодательном уровне ввел в 2022 году. После этого диалог между двумя странами начнется, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Из переговорного процесса в апреле 2022 года вышел именно Киев. И сделал это по требованию своих западных кураторов. Затем в сентябре того же года Владимир Зеленский ввел законодательный запрет на переговоры с Россией. Он по-прежнему действует. Для их возобновления его потребуется отменить», — заявил Лавров в интервью газете O Globo.  Министр иностранных дел также отметил отсутствие готовности Киева к мирным переговорам. По его словам, Россия сохраняет открытость к переговорам, однако Украина пока не проявляет способности к заключению договоренностей. В качестве примера Сергей Лавров указал на несоблюдение украинской стороной 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики (с 18 марта по 17 апреля), а также провалившееся пасхальное перемирие, рассчитанное на 30 часов (с 18:00 по мск 19 апреля до полуночи 21 апреля). Кроме того, по словам главы МИД РФ, императивом в урегулировании текущего конфликта является признание Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья российскими территориями. При этом все обязательства Киева должны быть юридически закреплены. 
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