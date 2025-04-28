Ограничения на полеты ввели еще в одном аэропорту

Ограничения в Ярославле введены вслед за Нижним Новгородом
План «Ковер» объявлен в аэропорту Ярославля. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в ярославском аэропорту Туношна», — сообщили в telegram-канале Росавиации. Ранее ограничения ввели в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.
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