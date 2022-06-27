Челябинский вице-губернатор получила новую должность

Куратор социальной политики Ирина Гехт будет отвечать за проекты «Единой России» в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт назначена заместителем секретаря по партпроектам регионального отделения «Единой России». Такое решение принял президиум областного отделения ЕР.

«У меня была беседа с секретарем реготделения, губернатором региона Алексеем Текслером. Он предложил избрать замсекретаря по партпроектам Ирину Альфредовну Гехт. Ее все знают, у нее есть и статус, и полномочия, и опыт партийной работы. Думаю она очень эффективно справится с этой ответственной работой», — цитирует пресс-служба партии советника губернатора Владимира Мякуша.

Единогласно избранная на новый пост, Гехт предложила президиуму избрать координаторов как новых федеральных партийных проектов, так и реализуемых в области на протяжении уже нескольких лет программ. Так, депутат Госдумы Олег Голиков продолжит координировать проект «Безопасные дороги», глава фракции ЕР в гордуме Челябинска, а ответственным за «Историческую память» стал депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. «Шахматный всеобуч» по-прежнему продолжит работу под патронажем члена Совета Федерации Олега Цепкина.

Партпроект «Новая школа» возглавил министр образования области Александр Кузнецов, «Чистая страна» перешла к главе комитета заксобрания по экологии Михаила Махова. Абсолютно новый проект «Предпринимательство» получил председатель комитета ЗСО по экономике Евгений Илле, а «Выбирай свое» — депутат ЗСО Дмитрий Клеутин. Пост куратора проекта «Здоровое будущее» сохранил главврач детской больницы №8 Челябинска Антон Рыжий. Направление «Работа среди садоводов» возглавил председатель Челябинского Союза садоводов Константин Толкачев.

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