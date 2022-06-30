ВСУ заберут остров Змеиный, РФ наносит Киеву максимальные потери. Главное к вечеру 30 июня 30 июня 2022 в 22:40 Размер текста - 17 + Российская армия использует продуманную стратегию, считает бывший украинский чиновник Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ планируют установить контроль над островом Змеиный, российская армия наносит Украине максимальные потери. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 30 июня. Украинская армия собирается отправить свои войска на остров Змеиный и установить над ним физический контроль. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Российская армия использует продуманную тактику боевых действий и наносит ВСУ максимальные потери. При этом у украинцев стратегии нет, написал бывший заместитель пресс-секретаря администрации президента Украины Александр Кочетков в колонке для «Главреда».

В ходе обмена пленными были освобождены 47 граждан ДНР. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Спецоперация на Украине идет по плану, говорить о ее сроках или подгонять их — неправильно. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Конечная цель — освобождение Донбасса и безопасность самой России, добавил он.

ВС РФ показали удары «танковой карусели» по позициям ВСУ в Донецкой Народной республике. Этим термином называют поочередные выстрелы двух танков, сообщает «Пятый канал». Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь населению Донбасса. Первый зампред России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что спецоперация будет продолжаться, пока украинцы не прекратят обстрелы Донбасса, сообщает Царьград. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! ВСУ планируют установить контроль над островом Змеиный, российская армия наносит Украине максимальные потери. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 30 июня. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь населению Донбасса. Первый зампред России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что спецоперация будет продолжаться, пока украинцы не прекратят обстрелы Донбасса, сообщает Царьград. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям