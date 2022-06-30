Омбудсмен ДНР: при обмене пленными освободили 47 мирных граждан 30 июня 2022 в 20:57 Размер текста - 17 + Днем ранее РФ и Украина обменялись по 144 пленному Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены 47 мирных граждан ДНР. Об этом заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова. «Вчера произошел обмен между Российской Федерацией и Украиной. В результате чего нам удалось освободить 47 граждан Донецкой Народной Республики», — приводит РИА «Новости» слова Морозовой. Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об обмене российскими и украинскими пленными по схеме 144 на 144. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что прерогативой РФ является возвращение военнопленных. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . В ходе обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены 47 мирных граждан ДНР. Об этом заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова. «Вчера произошел обмен между Российской Федерацией и Украиной. В результате чего нам удалось освободить 47 граждан Донецкой Народной Республики», — приводит РИА «Новости» слова Морозовой. Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об обмене российскими и украинскими пленными по схеме 144 на 144. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что прерогативой РФ является возвращение военнопленных. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям