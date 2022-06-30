Омбудсмен ДНР: при обмене пленными освободили 47 мирных граждан

В ходе обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены 47 мирных граждан ДНР. Об этом заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.
«Вчера произошел обмен между Российской Федерацией и Украиной. В результате чего нам удалось освободить 47 граждан Донецкой Народной Республики», — приводит РИА «Новости» слова Морозовой.
Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об обмене российскими и украинскими пленными по схеме 144 на 144. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что прерогативой РФ является возвращение военнопленных.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
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