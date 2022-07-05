05 июля 2022

В Запорожье попросили мужчин избегать призыва

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Военнообязанные могут выехать на освобожденные территории, чтобы избежать призыва в ВСУ, заявил Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнообязанным жителям Запорожской области необходимо любыми способами избегать начавшейся мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, мужчины могут выехать на освобожденные территории, чтобы не вступать в ряды украинской армии

«На временно подконтрольной режиму [президента Украины Владимира] Зеленского территории Запорожской области военнообязанным мужчинам запретили выезд. Теперь уехать можно только со специальным разрешением районного или городского военкомата <…> Дорогие земляки, будьте осторожны! Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобожденную территорию», — написал Рогов в Telegram.

По словам члена совета ВГА, представители украинской армии начали выдавать повестки жителям региона прямо на улице. «Вчера в центре Запорожья упитанные люди в ВСУшной форме с галицким диалектом вылавливали запорожцев и вручали им повестки на бойню», — заявил он.

В связи с этим Рогов призвал жителей Запорожья беречь себя. «Вы нам нужны живыми и здоровыми! Впереди предстоит большая работа по восстановлению мирной жизни», — добавил он.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. В ходе нее Вооруженные силы России освободили всю территорию Херсонской и приазовскую часть Запорожской областей, сообщали в Минобороны РФ. Позже начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявлял, что на территории ДК автозавода в городе Запорожье украинские военные разместили казарму, передает RT.

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Военнообязанным жителям Запорожской области необходимо любыми способами избегать начавшейся мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, мужчины могут выехать на освобожденные территории, чтобы не вступать в ряды украинской армии «На временно подконтрольной режиму [президента Украины Владимира] Зеленского территории Запорожской области военнообязанным мужчинам запретили выезд. Теперь уехать можно только со специальным разрешением районного или городского военкомата <…> Дорогие земляки, будьте осторожны! Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобожденную территорию», — написал Рогов в Telegram. По словам члена совета ВГА, представители украинской армии начали выдавать повестки жителям региона прямо на улице. «Вчера в центре Запорожья упитанные люди в ВСУшной форме с галицким диалектом вылавливали запорожцев и вручали им повестки на бойню», — заявил он. В связи с этим Рогов призвал жителей Запорожья беречь себя. «Вы нам нужны живыми и здоровыми! Впереди предстоит большая работа по восстановлению мирной жизни», — добавил он. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. В ходе нее Вооруженные силы России освободили всю территорию Херсонской и приазовскую часть Запорожской областей, сообщали в Минобороны РФ. Позже начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявлял, что на территории ДК автозавода в городе Запорожье украинские военные разместили казарму, передает RT.
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