Около Кремля образовалась самая большая в истории парковка машин Aurus

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Кремлевская парковка заставлена авто Aurus
Кремлевская парковка заставлена авто Aurus Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Около Кремля образовалась самая масштабная в истории парковка автомобилей Aurus. Об этом сообщил российский журналист Павел Зарубин.

«Пожалуй сегодня здесь, на территории Кремля самая большая парковка Aurus в истории. Большая и по размерам, и по количеству автомобилей. Несколько десятков Aurus, на каждом флаги стран», — заявил Зарубин. Видео с парковки он опубликовал в своем telegram-канале.

В Москве прошли памятные мероприятия, приуроченные к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Кремль прибыли представители разных государств, чей кортеж состоял преимущественно из автомобилей Aurus. Как прошел Парад Победы в Москве, кто присутствовал — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Около Кремля образовалась самая масштабная в истории парковка автомобилей Aurus. Об этом сообщил российский журналист Павел Зарубин. «Пожалуй сегодня здесь, на территории Кремля самая большая парковка Aurus в истории. Большая и по размерам, и по количеству автомобилей. Несколько десятков Aurus, на каждом флаги стран», — заявил Зарубин. Видео с парковки он опубликовал в своем telegram-канале. В Москве прошли памятные мероприятия, приуроченные к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Кремль прибыли представители разных государств, чей кортеж состоял преимущественно из автомобилей Aurus. Как прошел Парад Победы в Москве, кто присутствовал — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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