Около Кремля образовалась самая большая в истории парковка машин Aurus

Около Кремля образовалась самая масштабная в истории парковка автомобилей Aurus. Об этом сообщил российский журналист Павел Зарубин.
«Пожалуй сегодня здесь, на территории Кремля самая большая парковка Aurus в истории. Большая и по размерам, и по количеству автомобилей. Несколько десятков Aurus, на каждом флаги стран», — заявил Зарубин. Видео с парковки он опубликовал в своем telegram-канале.
В Москве прошли памятные мероприятия, приуроченные к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Кремль прибыли представители разных государств, чей кортеж состоял преимущественно из автомобилей Aurus. Как прошел Парад Победы в Москве, кто присутствовал — в онлайн-трансляции URA.RU.
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