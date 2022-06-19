Российская армия похвасталась сверхточностью новых ракет

Россия применила новые высокоточные авиационные ракеты «305» в ходе спецоперации на Украине. О первом опыте эксплуатации ракет рассказал информированный источник.
«В рамках специальной военной операции на Украине армейская авиация Российской Федерации начала применять новые легкие многоцелевые управляемые ракеты „305“. Ракеты применяются с борта ударных вертолетов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск, например по складам с боеприпасами и ГСМ», — рассказал собеседник РИА «Новости».
Согласно данным, новые ракеты способны поражать цели от линии прицеливания не более двух метров. Изделие было впервые представлено на выставки «Армия-2021». Оружие предназначено для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Дальность полета ракеты составляет 14,5 километра, ее стартовый вес — 105 килограммов, вес осколочно-фугасной боевой части — 25 килограммов.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признал превосходство российской артиллерии над украинской. Он сказал, что российская артиллерия превосходит украинское оружие в соотношении 1 к 15 на наиболее важных участках линии фронта.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин.
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