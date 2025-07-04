В подполье заявили о прилете по украинскому заводу по ремонту техники

Лебедев: в Киевской области ударили по заводу, где ремонтируют технику ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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В Киевской области ударили по предприятию, где, предварительно, ВСУ производят дальнобойные дроны
В Киевской области ударили по предприятию, где, предварительно, ВСУ производят дальнобойные дроны Фото:

В Киевской области по заводу, связанному с ремонтом военной техники и возможной сборкой ударных беспилотников, были нанесены удары. Об этом журналистам рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Сообщают о прилетах в Киевский опытный ремонтно-механический завод (КОРМЗ)… Занимается ремонтом серьезной техники. Есть сообщения о том, что на заводе делали детали и собирали БПЛА с серьезными характеристиками», — сообщил Лебедев в разговоре с РИА Новости. Он уточнил, что дроны, которые вероятнее всего производят на заводе, могут преодолевать расстояние до тысячи километров.  

Ранее удары также наносились по авиабазе в Ровненской области. Там, по данным Лебедева, были уничтожены самолеты ВСУ и арсенал дальнобойных ракет, а иностранных инструкторов обучали украинских пилотов работе с западным вооружением.

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В Киевской области по заводу, связанному с ремонтом военной техники и возможной сборкой ударных беспилотников, были нанесены удары. Об этом журналистам рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. «Сообщают о прилетах в Киевский опытный ремонтно-механический завод (КОРМЗ)… Занимается ремонтом серьезной техники. Есть сообщения о том, что на заводе делали детали и собирали БПЛА с серьезными характеристиками», — сообщил Лебедев в разговоре с РИА Новости. Он уточнил, что дроны, которые вероятнее всего производят на заводе, могут преодолевать расстояние до тысячи километров.   Ранее удары также наносились по авиабазе в Ровненской области. Там, по данным Лебедева, были уничтожены самолеты ВСУ и арсенал дальнобойных ракет, а иностранных инструкторов обучали украинских пилотов работе с западным вооружением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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