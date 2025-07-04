В подполье заявили о прилете по украинскому заводу по ремонту техники

В Киевской области по заводу, связанному с ремонтом военной техники и возможной сборкой ударных беспилотников, были нанесены удары. Об этом журналистам рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Сообщают о прилетах в Киевский опытный ремонтно-механический завод (КОРМЗ)… Занимается ремонтом серьезной техники. Есть сообщения о том, что на заводе делали детали и собирали БПЛА с серьезными характеристиками», — сообщил Лебедев в разговоре с РИА Новости. Он уточнил, что дроны, которые вероятнее всего производят на заводе, могут преодолевать расстояние до тысячи километров.
Ранее удары также наносились по авиабазе в Ровненской области. Там, по данным Лебедева, были уничтожены самолеты ВСУ и арсенал дальнобойных ракет, а иностранных инструкторов обучали украинских пилотов работе с западным вооружением.
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