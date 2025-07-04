Скандальный мэр из Чувашии берет реванш в борьбе за свою должность

Известный на всю страну экс-мэр Новочебоксарска, рассорившийся с губернатором, берет реванш в борьбе за свое кресло. Он будет судиться с горсобранием, которое инициировало его отставку две недели назад. Заявление уже подано в Новочебоксарский городской суд. На сторону Семенова переходят влиятельные игроки.
По данным близких к Семенову инсайдеров, он намерен признать решение депутатов недействительным, так как за отставку проголосовало лишь 13 человек из 25. Согласно уставу города, уволить мэра можно только двумя третями голосов, а значит, проголосовать должны были 17 депутатов.
Сам Семенов в беседе с агентством утверждал, что не согласен с решением думы и продолжит бороться за должность. «Это не шутки, это целый город. Надо понять ситуацию, мы сейчас с юристами, с прокурором все это обсудим. Мы должны всю эту ситуацию понять и переварить. Как минимум сутки для этого нужны», — сообщал он агентству.
На сторону экс-мэра перешли влиятельные чувашские политики. По данным агентства, несколько депутатов из Госсовета республики направили запросы в правоохранительные органы с требованием разобраться в ситуации. Среди них — глава рескома КПРФ, депутат заксобрания Александр Андреев. В беседе с нами он подтвердил информацию и сообщил, что намерен добиваться пересмотра решения горсовета Новочебоксарска.
«Направил обращения в правоохранительные органы. Будем добиваться пересмотра решения», — сообщил он.
Устойчивость политической системы в республике — ниже среднего. В этом убежден политолог Константин Калачев. «Очевидно, есть те, кто заинтересован в скандализации выборов в Чувашии. Все понимают, что губернатор Олег Николаев продолжает работать потому, что Сергей Миронов приложил максимум лоббистских усилий. Однако следующий срок для Николаева — последний. Его еще не избрали, а уже начинается борьба за республику среди разных групп. Сумеет ли губернатор гасить эти скандалы — большой вопрос», — сказал эксперт.
Чувашские власти дважды пытались уволить Максима Семенова. В первый раз депутатам не хватило голосов, после чего губернатор Олег Николаев (единственный в стране от «Справедливой России») заявил, что в правоохранительные органы были направлены материалы, свидетельствующие о конфликте интересов и халатной работе в области использования бюджетных средств. Ранее наши инсайдеры сообщали, что конфликт между политиками длится с момента назначения градоначальника в конце 2023-го. Николаев изначально рассматривал на это место другого человека, а депутаты пролоббировали Семенова.
В 2025 году в Чувашии пройдут выборы губернатора. Спредвеливоросс Олег Николаев заявился на второй срок после согласование своей кандидатуры с Владимиром Путиным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.