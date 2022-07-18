Проректор таможенной академии РФ покончил с собой в изоляторе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Залима Керефова задержали 5 июля Фото:

Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов покончил с собой в следственном изоляторе. Ранее его обвинили в продаже наркотиков.

«Залим Керефов, арестованный за продажу наркотиков, покончил с собой в следственном изоляторе. Его тело нашли в одиночной камере в СИЗО № 1 Ногинска», — сообщает telegram-канал SHOT.

Керефова арестовали 5 июля на рабочем месте. Следствие предъявило ему обвинение в сбыте двух килограммов наркотиков. По версии оперативников, он продавал наркотики через даркнет.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов покончил с собой в следственном изоляторе. Ранее его обвинили в продаже наркотиков. «Залим Керефов, арестованный за продажу наркотиков, покончил с собой в следственном изоляторе. Его тело нашли в одиночной камере в СИЗО № 1 Ногинска», — сообщает telegram-канал SHOT. Керефова арестовали 5 июля на рабочем месте. Следствие предъявило ему обвинение в сбыте двух килограммов наркотиков. По версии оперативников, он продавал наркотики через даркнет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...