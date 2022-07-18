Проректор таможенной академии РФ покончил с собой в изоляторе

Залима Керефова задержали 5 июля
Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов покончил с собой в следственном изоляторе. Ранее его обвинили в продаже наркотиков.
«Залим Керефов, арестованный за продажу наркотиков, покончил с собой в следственном изоляторе. Его тело нашли в одиночной камере в СИЗО № 1 Ногинска», — сообщает telegram-канал SHOT.
Керефова арестовали 5 июля на рабочем месте. Следствие предъявило ему обвинение в сбыте двух килограммов наркотиков. По версии оперативников, он продавал наркотики через даркнет.
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