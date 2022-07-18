18 июля 2022

В Европарламенте раскрыли сроки введения седьмого пакета санкций

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Виды Стокгольма. Швеция, флаг евросоюза, европа, стокгольмская ратуша
Евросоюз может ввести новые санкции против РФ до конца недели Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Новые санкции Евросоюза против России могут быть приняты до конца текущей недели. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) Гуннар Бек.

«Официально меры могут быть согласованы и объявлены в конце этой недели. В таком случае текущие санкции ЕС будут продлены на шесть месяцев с немедленным вступлением в силу до следующего пересмотра в конце января 2023 года», — приводят его слова «Известия».

В начале июля американское агентство Bloomberg писало, что Евросоюз работает над седьмым пакетом антироссийских санкций, в рамках которого страны-участницы хотят запретить экспорт золота из РФ. По информации агентства, ЕС также хочет внести поправки в санкции, ограничивающие транзит подсанкционных товаров в Калининград. Евродепутат Милан Угрик предполагал, что с помощью седьмого пакета санкций Евросоюз планирует устранить лазейки по нарушению уже принятых рестрикций.

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Новые санкции Евросоюза против России могут быть приняты до конца текущей недели. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) Гуннар Бек. «Официально меры могут быть согласованы и объявлены в конце этой недели. В таком случае текущие санкции ЕС будут продлены на шесть месяцев с немедленным вступлением в силу до следующего пересмотра в конце января 2023 года», — приводят его слова «Известия». В начале июля американское агентство Bloomberg писало, что Евросоюз работает над седьмым пакетом антироссийских санкций, в рамках которого страны-участницы хотят запретить экспорт золота из РФ. По информации агентства, ЕС также хочет внести поправки в санкции, ограничивающие транзит подсанкционных товаров в Калининград. Евродепутат Милан Угрик предполагал, что с помощью седьмого пакета санкций Евросоюз планирует устранить лазейки по нарушению уже принятых рестрикций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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