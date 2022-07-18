В Европарламенте раскрыли сроки введения седьмого пакета санкций

19 июля 2022 в 03:25 Размер текста - 17 +

Евросоюз может ввести новые санкции против РФ до конца недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новые санкции Евросоюза против России могут быть приняты до конца текущей недели. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) Гуннар Бек. «Официально меры могут быть согласованы и объявлены в конце этой недели. В таком случае текущие санкции ЕС будут продлены на шесть месяцев с немедленным вступлением в силу до следующего пересмотра в конце января 2023 года», — приводят его слова «Известия». В начале июля американское агентство Bloomberg писало, что Евросоюз работает над седьмым пакетом антироссийских санкций, в рамках которого страны-участницы хотят запретить экспорт золота из РФ. По информации агентства, ЕС также хочет внести поправки в санкции, ограничивающие транзит подсанкционных товаров в Калининград. Евродепутат Милан Угрик предполагал, что с помощью седьмого пакета санкций Евросоюз планирует устранить лазейки по нарушению уже принятых рестрикций. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Новые санкции Евросоюза против России могут быть приняты до конца текущей недели. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) Гуннар Бек. «Официально меры могут быть согласованы и объявлены в конце этой недели. В таком случае текущие санкции ЕС будут продлены на шесть месяцев с немедленным вступлением в силу до следующего пересмотра в конце января 2023 года», — приводят его слова «Известия». В начале июля американское агентство Bloomberg писало, что Евросоюз работает над седьмым пакетом антироссийских санкций, в рамках которого страны-участницы хотят запретить экспорт золота из РФ. По информации агентства, ЕС также хочет внести поправки в санкции, ограничивающие транзит подсанкционных товаров в Калининград. Евродепутат Милан Угрик предполагал, что с помощью седьмого пакета санкций Евросоюз планирует устранить лазейки по нарушению уже принятых рестрикций.