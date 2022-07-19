Екатеринбургская епархия нашла применение монастырю отца Сергия

В 2020 году монастырь штурмовали свердловские силовики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Среднеуральский женский монастырь, который удерживал экс-схиигумен отец Сергий (Николай Романов), после перехода в собственность Екатеринбургской епархии продолжит выполнять социальную миссию. Об этом рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

«Люди готовятся к тому, чтобы прибыть в [Среднеуральский женский монастырь] и начать совершать свое новое служение. Они там будут жить не так чтобы креститься, молиться и ничего не делать, перед ними стоит достаточно активная социальная миссия», — приводит ТАСС слова Кульберга.

Попытки вернуть монахинь в стены монастыря продолжались со времени их выселения в 2020 году. Они утверждали, что не могут уйти оттуда навсегда, поскольку эти здания неотделимы от их жизни.

Решение о признание Среднеуральского женского монастыря собственностью епархии вступило в силу 5 июня. Речь идет о 12 зданиях храма. Силовики начали штурм удерживаемого Сергием монастыря 29 декабря 2020 года. Самого экс-схимонаха задержали и признали виновным в склонении к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и в самоуправстве.