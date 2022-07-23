ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS 24 июля 2022 в 11:34 Размер текста - 17 + Разрушения получил мост на территории ГЭС (фото из архива) Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ снова обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области. Удары были нанесены из РСЗО HIMARS. «Наша инфраструктура повреждена. Били в район гидроэлектростанции, по мосту и дорогам. Этот обстрел следует расценивать как террор ВСУ против мирного населения», — сообщил РИА «Новости» глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев. По его словам, электростанция продолжает работать. На мосту на дамбе гидроэлектростанции, по которому пришелся удар, есть разрушения. Херсонская область перешла под контроль России 15 марта, в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, регион готовится к референдуму о вхождении в состав России, сообщает « МК ». Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест! ВСУ снова обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области. Удары были нанесены из РСЗО HIMARS. «Наша инфраструктура повреждена. Били в район гидроэлектростанции, по мосту и дорогам. Этот обстрел следует расценивать как террор ВСУ против мирного населения», — сообщил РИА «Новости» глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев. По его словам, электростанция продолжает работать. На мосту на дамбе гидроэлектростанции, по которому пришелся удар, есть разрушения. Херсонская область перешла под контроль России 15 марта, в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, регион готовится к референдуму о вхождении в состав России, сообщает «МК». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям