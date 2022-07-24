24 июля 2022

В Китае раскрыли порочащие откровения американских чиновников

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Китайский политик процитировала американских коллег Фото:

Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан опубликовала в Twitter (заблокирован в РФ) цитаты американских политиков. Они касаются вмешательства во внутренние дела других стран.

«Мы лгали, мы обманывали, мы крали», — это слова бывшего госсекретаря США Майка Помпео, которые привела в пример Мэйфан. Он напрямую заявлял, что власти США «обманывали и крали».

«Как человек, который помог спланировать госпереворот <…> это требует много времени», — процитировала бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона китайский дипломат. Он лично признался, что участвовал в организации государственного переворота.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Вашингтон шантажирует и запугивает разные страны. Об этом она сказала в в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан опубликовала в Twitter (заблокирован в РФ) цитаты американских политиков. Они касаются вмешательства во внутренние дела других стран. «Мы лгали, мы обманывали, мы крали», — это слова бывшего госсекретаря США Майка Помпео, которые привела в пример Мэйфан. Он напрямую заявлял, что власти США «обманывали и крали». «Как человек, который помог спланировать госпереворот <…> это требует много времени», — процитировала бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона китайский дипломат. Он лично признался, что участвовал в организации государственного переворота. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Вашингтон шантажирует и запугивает разные страны. Об этом она сказала в в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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