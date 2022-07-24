В Китае раскрыли порочащие откровения американских чиновников

25 июля 2022 в 04:55 Размер текста - 17 +

Китайский политик процитировала американских коллег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан опубликовала в Twitter (заблокирован в РФ) цитаты американских политиков. Они касаются вмешательства во внутренние дела других стран. «Мы лгали, мы обманывали, мы крали», — это слова бывшего госсекретаря США Майка Помпео, которые привела в пример Мэйфан. Он напрямую заявлял, что власти США «обманывали и крали». «Как человек, который помог спланировать госпереворот <…> это требует много времени», — процитировала бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона китайский дипломат. Он лично признался, что участвовал в организации государственного переворота. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Вашингтон шантажирует и запугивает разные страны. Об этом она сказала в в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан опубликовала в Twitter (заблокирован в РФ) цитаты американских политиков. Они касаются вмешательства во внутренние дела других стран. «Мы лгали, мы обманывали, мы крали», — это слова бывшего госсекретаря США Майка Помпео, которые привела в пример Мэйфан. Он напрямую заявлял, что власти США «обманывали и крали». «Как человек, который помог спланировать госпереворот <…> это требует много времени», — процитировала бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона китайский дипломат. Он лично признался, что участвовал в организации государственного переворота. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Вашингтон шантажирует и запугивает разные страны. Об этом она сказала в в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».