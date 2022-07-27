Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев нарисовал картину «светлого будущего» Украины. Свое видение он опубликовал в telegram-канале.
«В пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины возникала следующая картинка светлого будущего его страны», — пишет он и прикладывает рисунок. На нем изображена карта мира, на котором территория Украины занимает практически всю Евразию. России на этой идеальной карте нет вообще.
«Но западные аналитики считают, что на самом деле будет так», — пишет Медведев и прикладывает второй рисунок. На нем Украину со всех сторон зажимают Россия, Польша и Румыния.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ заявил, что украинские войска будут отодвинуты не только от Донецка, но и далее. Россия проводит вынужденную спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основными целями стали освобождение территорий Донбасса и спасение мирных жителей от геноцида со стороны киевского режима.
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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев нарисовал картину «светлого будущего» Украины. Свое видение он опубликовал в telegram-канале. «В пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины возникала следующая картинка светлого будущего его страны», — пишет он и прикладывает рисунок. На нем изображена карта мира, на котором территория Украины занимает практически всю Евразию. России на этой идеальной карте нет вообще. «Но западные аналитики считают, что на самом деле будет так», — пишет Медведев и прикладывает второй рисунок. На нем Украину со всех сторон зажимают Россия, Польша и Румыния. Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ заявил, что украинские войска будут отодвинуты не только от Донецка, но и далее. Россия проводит вынужденную спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основными целями стали освобождение территорий Донбасса и спасение мирных жителей от геноцида со стороны киевского режима.