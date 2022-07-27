27 июля 2022

DPA: немецкие мэры призвали правительство запустить СП-2

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
Главы семи городов немецкого Рюгена предложили задействовать «Северный поток — 2» Фото:
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«Северный поток — 2»

Главы семи небольших городов на немецком острове Рюген призвали региональное и федеральное правительства задействовать газопровод «Северный поток — 2» для обеспечения энергобезопасности. Об этом сообщило немецкое агентство DPA.

«Мы придерживается мнения, что предложенный федеральным правительством курс отказаться от российских энергоносителей не является верным», — цитирует агентство обращение глав. Сообщается, что письмо также было направлено также министру экономики федерального правительства Роберту Хабеку. Политики считают, что «Северный поток-2» должен быть обязательно задействован, поскольку «Северный поток» работает лишь на 20% от мощности.

«Северный поток-1» после окончания технических работ возобновил подачу газа в Германию 21 июля. Немцы, обрадовавшись запуску газопровода «Северный поток-1», потребовали от правительства запустить «Северный поток-2».

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Главы семи небольших городов на немецком острове Рюген призвали региональное и федеральное правительства задействовать газопровод «Северный поток — 2» для обеспечения энергобезопасности. Об этом сообщило немецкое агентство DPA. «Мы придерживается мнения, что предложенный федеральным правительством курс отказаться от российских энергоносителей не является верным», — цитирует агентство обращение глав. Сообщается, что письмо также было направлено также министру экономики федерального правительства Роберту Хабеку. Политики считают, что «Северный поток-2» должен быть обязательно задействован, поскольку «Северный поток» работает лишь на 20% от мощности. «Северный поток-1» после окончания технических работ возобновил подачу газа в Германию 21 июля. Немцы, обрадовавшись запуску газопровода «Северный поток-1», потребовали от правительства запустить «Северный поток-2».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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