01 августа 2022

Генерал МВД сменил начальника полиции в челябинском районе

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Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Михаил Скоков представил коллективу главу полиции в Кунашакском районе Фото:

Новым начальником отдела МВД России по Кунашакскому району в Челябинской области назначен подполковник Динар Низаметдинов. Главный полицейский ГУ МВД по области, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков представил его 2 августа коллективу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

«Михаил Скоков прибыл сегодня в Отдел МВД России по Кунашакскому району. В актовом зале состоялось совещание, на котором начальник ГУ МВД по региону представил личному составу нового руководителя Отдела — подполковника полиции Динара Низаметдинова», — заявили в пресс-службе ведомства.

Скоков подчеркнул, что новый руководитель кунашакского ОВД выбран им по морально-деловым качествам и успехам в работе. Вся служба Низаметдинова связана с Отделом МВД России по Катав-Ивановскому району. Он продолжительное время работал в подразделениях экономической безопасности и уголовного розыска, имеет достаточный опыт оперативной работы.

Подполковник полиции Руслан Саматов, ранее возглавлявший данный территориальный орган МВД, назначен начальником более крупного подразделения. Его повышению способствовали стабильные результаты в работе, отмечают в региональном главке.

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Новым начальником отдела МВД России по Кунашакскому району в Челябинской области назначен подполковник Динар Низаметдинов. Главный полицейский ГУ МВД по области, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков представил его 2 августа коллективу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного полицейского главка. «Михаил Скоков прибыл сегодня в Отдел МВД России по Кунашакскому району. В актовом зале состоялось совещание, на котором начальник ГУ МВД по региону представил личному составу нового руководителя Отдела — подполковника полиции Динара Низаметдинова», — заявили в пресс-службе ведомства. Скоков подчеркнул, что новый руководитель кунашакского ОВД выбран им по морально-деловым качествам и успехам в работе. Вся служба Низаметдинова связана с Отделом МВД России по Катав-Ивановскому району. Он продолжительное время работал в подразделениях экономической безопасности и уголовного розыска, имеет достаточный опыт оперативной работы. Подполковник полиции Руслан Саматов, ранее возглавлявший данный территориальный орган МВД, назначен начальником более крупного подразделения. Его повышению способствовали стабильные результаты в работе, отмечают в региональном главке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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