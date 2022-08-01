Генерал МВД сменил начальника полиции в челябинском районе

02 августа 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Михаил Скоков представил коллективу главу полиции в Кунашакском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новым начальником отдела МВД России по Кунашакскому району в Челябинской области назначен подполковник Динар Низаметдинов. Главный полицейский ГУ МВД по области, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков представил его 2 августа коллективу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного полицейского главка. «Михаил Скоков прибыл сегодня в Отдел МВД России по Кунашакскому району. В актовом зале состоялось совещание, на котором начальник ГУ МВД по региону представил личному составу нового руководителя Отдела — подполковника полиции Динара Низаметдинова», — заявили в пресс-службе ведомства. Скоков подчеркнул, что новый руководитель кунашакского ОВД выбран им по морально-деловым качествам и успехам в работе. Вся служба Низаметдинова связана с Отделом МВД России по Катав-Ивановскому району. Он продолжительное время работал в подразделениях экономической безопасности и уголовного розыска, имеет достаточный опыт оперативной работы. Подполковник полиции Руслан Саматов, ранее возглавлявший данный территориальный орган МВД, назначен начальником более крупного подразделения. Его повышению способствовали стабильные результаты в работе, отмечают в региональном главке.

Новым начальником отдела МВД России по Кунашакскому району в Челябинской области назначен подполковник Динар Низаметдинов. Главный полицейский ГУ МВД по области, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков представил его 2 августа коллективу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного полицейского главка. «Михаил Скоков прибыл сегодня в Отдел МВД России по Кунашакскому району. В актовом зале состоялось совещание, на котором начальник ГУ МВД по региону представил личному составу нового руководителя Отдела — подполковника полиции Динара Низаметдинова», — заявили в пресс-службе ведомства. Скоков подчеркнул, что новый руководитель кунашакского ОВД выбран им по морально-деловым качествам и успехам в работе. Вся служба Низаметдинова связана с Отделом МВД России по Катав-Ивановскому району. Он продолжительное время работал в подразделениях экономической безопасности и уголовного розыска, имеет достаточный опыт оперативной работы. Подполковник полиции Руслан Саматов, ранее возглавлявший данный территориальный орган МВД, назначен начальником более крупного подразделения. Его повышению способствовали стабильные результаты в работе, отмечают в региональном главке.