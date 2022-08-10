«ВКонтакте» удалила группы, где свердловчанка продавала ребенка

Руководство соцсети «ВКонтакте» заблокировало группы, посвященные продаже органов и детей, в которых екатеринбурженка продавала своего 7-летнего сына. Женщина размещала объявления о продаже ребенка в четырех группах.
«Сообщество заблокировано в связи с возможным нарушением правил сайта», — сказано на странице группы «кто хочет взять/отдать ребенка». Также администрация заблокировала еще четыре группы, в которых состояла женщина. Также «ВКонтакте» заблокировало еще несколько групп с похожей тематикой постов.
Напомним, 10 августа в СМИ появилась информация, что екатеринбурженка пыталась продать своего 7-летнего сына от первого брака за 300 тысяч рублей. Как сообщила женщина, продать ребенка она решила из-за долгов и ссор с новым мужем. Волонтеры организации «Альтернатива» рассказали, что сделка прошла в торговом центре. Позже на женщину завели уголовное дело.
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