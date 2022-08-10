«ВКонтакте» удалила группы, где свердловчанка продавала ребенка

11 августа 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

Группы заморозила администрация соцсети Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководство соцсети «ВКонтакте» заблокировало группы, посвященные продаже органов и детей, в которых екатеринбурженка продавала своего 7-летнего сына. Женщина размещала объявления о продаже ребенка в четырех группах. «Сообщество заблокировано в связи с возможным нарушением правил сайта», — сказано на странице группы «кто хочет взять/отдать ребенка». Также администрация заблокировала еще четыре группы, в которых состояла женщина. Также «ВКонтакте» заблокировало еще несколько групп с похожей тематикой постов. Напомним, 10 августа в СМИ появилась информация, что екатеринбурженка пыталась продать своего 7-летнего сына от первого брака за 300 тысяч рублей. Как сообщила женщина, продать ребенка она решила из-за долгов и ссор с новым мужем. Волонтеры организации «Альтернатива» рассказали, что сделка прошла в торговом центре. Позже на женщину завели уголовное дело. скриншот ВКонтакте скриншот ВКонтакте

Руководство соцсети «ВКонтакте» заблокировало группы, посвященные продаже органов и детей, в которых екатеринбурженка продавала своего 7-летнего сына. Женщина размещала объявления о продаже ребенка в четырех группах. «Сообщество заблокировано в связи с возможным нарушением правил сайта», — сказано на странице группы «кто хочет взять/отдать ребенка». Также администрация заблокировала еще четыре группы, в которых состояла женщина. Также «ВКонтакте» заблокировало еще несколько групп с похожей тематикой постов. Напомним, 10 августа в СМИ появилась информация, что екатеринбурженка пыталась продать своего 7-летнего сына от первого брака за 300 тысяч рублей. Как сообщила женщина, продать ребенка она решила из-за долгов и ссор с новым мужем. Волонтеры организации «Альтернатива» рассказали, что сделка прошла в торговом центре. Позже на женщину завели уголовное дело.