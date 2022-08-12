Поставки нефти РФ в Чехию по трубопроводу «Дружба» возобновились

12 августа 2022 в 23:44 Размер текста - 17 +

Возобновились поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Чехию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Поставки российской нефти в Чехию по южной ветке трубопровода «Дружба», прерванные 4 августа, возобновлены. Об этом сообщает Чешское телевидение со ссылкой на оператора MERO. «Вновь начались поставки российской нефти в Чехию по южной ветке трубопровода „Дружба“. Прокачка возобновлена в пятницу в 20:00 по среднеевропейскому времени (21:00 мск — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении. Ранее «Транснефть» сообщала о том, что «Укртранснафта» прекратила прокачку российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по трубопроводу «Дружба». Это связано с тем, что российская компания «Транснефть» не смогла заплатить Украине за услуги транзита из-за санкций Евросоюза. После этого венгерская нефтегазовая компания MOL заявила о готовности оплачивать услуги транзита вместо России. Представитель компании Transpetrol Линда Вашковичова заявляла, что поставки нефти в Чехию не будут восстанавливать.

Поставки российской нефти в Чехию по южной ветке трубопровода «Дружба», прерванные 4 августа, возобновлены. Об этом сообщает Чешское телевидение со ссылкой на оператора MERO. «Вновь начались поставки российской нефти в Чехию по южной ветке трубопровода „Дружба“. Прокачка возобновлена в пятницу в 20:00 по среднеевропейскому времени (21:00 мск — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении. Ранее «Транснефть» сообщала о том, что «Укртранснафта» прекратила прокачку российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по трубопроводу «Дружба». Это связано с тем, что российская компания «Транснефть» не смогла заплатить Украине за услуги транзита из-за санкций Евросоюза. После этого венгерская нефтегазовая компания MOL заявила о готовности оплачивать услуги транзита вместо России. Представитель компании Transpetrol Линда Вашковичова заявляла, что поставки нефти в Чехию не будут восстанавливать.