12 августа 2022

Поставки нефти РФ в Чехию по трубопроводу «Дружба» возобновились

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Возобновились поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Чехию Фото:

Поставки российской нефти в Чехию по южной ветке трубопровода «Дружба», прерванные 4 августа, возобновлены. Об этом сообщает Чешское телевидение со ссылкой на оператора MERO.

«Вновь начались поставки российской нефти в Чехию по южной ветке трубопровода „Дружба“. Прокачка возобновлена в пятницу в 20:00 по среднеевропейскому времени (21:00 мск — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении.

Ранее «Транснефть» сообщала о том, что «Укртранснафта» прекратила прокачку российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по трубопроводу «Дружба». Это связано с тем, что российская компания «Транснефть» не смогла заплатить Украине за услуги транзита из-за санкций Евросоюза. После этого венгерская нефтегазовая компания MOL заявила о готовности оплачивать услуги транзита вместо России. Представитель компании Transpetrol Линда Вашковичова заявляла, что поставки нефти в Чехию не будут восстанавливать.

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Поставки российской нефти в Чехию по южной ветке трубопровода «Дружба», прерванные 4 августа, возобновлены. Об этом сообщает Чешское телевидение со ссылкой на оператора MERO. «Вновь начались поставки российской нефти в Чехию по южной ветке трубопровода „Дружба“. Прокачка возобновлена в пятницу в 20:00 по среднеевропейскому времени (21:00 мск — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении. Ранее «Транснефть» сообщала о том, что «Укртранснафта» прекратила прокачку российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по трубопроводу «Дружба». Это связано с тем, что российская компания «Транснефть» не смогла заплатить Украине за услуги транзита из-за санкций Евросоюза. После этого венгерская нефтегазовая компания MOL заявила о готовности оплачивать услуги транзита вместо России. Представитель компании Transpetrol Линда Вашковичова заявляла, что поставки нефти в Чехию не будут восстанавливать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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