Все-таки в центре остался мусор, пустые бутылки валяются посреди главных дорог города (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

После празднования Дня города в центре Екатеринбурга осталось много мусора. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Как бы не старались организаторы праздника, сохранить чистоту не удалось. Все-таки в центре города остался мусор, который уже не помещается в забитые урны. Пустые бутылки валяются посреди главных дорог Екатеринбурга», — отметил журналист.

В Екатеринбурге 20 августа отметили 299-летие со дня основания города. Перед жителями выступали — екатеринбургская певица Клава Кока, исполнитель Александр Маршал, проект Filatov & Karas, а также барды Александр Новиков и Олег Митяев. Помимо традиционных концертов знаменитостей, горожане смогли насладиться театральным фестивалем, выставкой ретро-автомобилей, танцевальными баттлами и турнирами по скалолазанью и баскетболу. Завершилось празднование светомузыкальным представлением на Макаровском мосту и салютом над акваторией городского пруда. Что происходило на Дне города, можно посмотреть в онлайн-трансляции URA.RU.

Фото: Денис Аллаяров © URA.RU

Фото: Денис Аллаяров © URA.RU

Фото: Екатерина Крылова © URA.RU

Фото: Екатерина Крылова © URA.RU