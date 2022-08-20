После празднования Дня города в центре Екатеринбурга осталось много мусора. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Как бы не старались организаторы праздника, сохранить чистоту не удалось. Все-таки в центре города остался мусор, который уже не помещается в забитые урны. Пустые бутылки валяются посреди главных дорог Екатеринбурга», — отметил журналист.
В Екатеринбурге 20 августа отметили 299-летие со дня основания города. Перед жителями выступали — екатеринбургская певица Клава Кока, исполнитель Александр Маршал, проект Filatov & Karas, а также барды Александр Новиков и Олег Митяев. Помимо традиционных концертов знаменитостей, горожане смогли насладиться театральным фестивалем, выставкой ретро-автомобилей, танцевальными баттлами и турнирами по скалолазанью и баскетболу. Завершилось празднование светомузыкальным представлением на Макаровском мосту и салютом над акваторией городского пруда. Что происходило на Дне города, можно посмотреть в онлайн-трансляции URA.RU.
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После празднования Дня города в центре Екатеринбурга осталось много мусора. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Как бы не старались организаторы праздника, сохранить чистоту не удалось. Все-таки в центре города остался мусор, который уже не помещается в забитые урны. Пустые бутылки валяются посреди главных дорог Екатеринбурга», — отметил журналист. В Екатеринбурге 20 августа отметили 299-летие со дня основания города. Перед жителями выступали — екатеринбургская певица Клава Кока, исполнитель Александр Маршал, проект Filatov & Karas, а также барды Александр Новиков и Олег Митяев. Помимо традиционных концертов знаменитостей, горожане смогли насладиться театральным фестивалем, выставкой ретро-автомобилей, танцевальными баттлами и турнирами по скалолазанью и баскетболу. Завершилось празднование светомузыкальным представлением на Макаровском мосту и салютом над акваторией городского пруда. Что происходило на Дне города, можно посмотреть в онлайн-трансляции URA.RU.