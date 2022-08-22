Боррель не поддержал идею запретить шенгенские визы для россиян

Евросоюз не должен запрещать всем россиянам въезжать на свою территорию. Такое мнение выразил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
«Это очень противоречивое предложение… Некоторые страны уже приняли определенные меры в связи с этим, другие не собираются это поддерживать. Я думаю, что запретить въезд всем россиянам — нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», — заявил Боррель в ходе выступления на международной конференции в Сантандере в Испании. Трансляция конференции шла в официальном twitter-аккаунте европейской внешнеполитической службы, выдержки из речи Борреля передает РИА «Новости».
Он отметил, что Европа должна запретить въезд крупным российским бизнесменам. Однако запрещать выдачу виз обычным россиянам — это плохая идея, уверен Боррель.
Ранее некоторые страны ЕС предложили прекратить выдачу шенгенских виз всем гражданам России. Причиной этого стала спецоперация, которую Россия проводит на Украине и которая призвана защитить население Донбасса. В Еврокомиссии заявили, что европейские страны намерены продолжать выдачу виз россиянам. Однако в российском МИД не исключают того, что ЕС все-таки решит запретить въезд россиянам на свою территорию по туристическим визам, передает RT.
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