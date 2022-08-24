ЕС осудил задержание Ройзмана

В Евросоюзе осудили задержание Евгения Розмана
новость из сюжетаСиловики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом
ЕС осуждает задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Об этом рассказал в своем Twitter (заблокирован на территории РФ) Верховный Председатель ЕС Жозеп Боррель.
«Это еще один ужасный случай притеснений со стороны Кремля. ЕС призывает к его немедленному и безусловному освобождению», — сообщает Жозеп Боррель.
Ранее URA.RU сообщало, что Евгения Ройзмана задержали утром 24 августа в Екатеринбурге. Силовики задержали его на двое суток по делу до дискредитации ВС России.
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