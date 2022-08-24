ЕС осудил задержание Ройзмана

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Силовики возле дома Евгения Ройзмана. Екатеринбург , ройзман евгений, задержание
В Евросоюзе осудили задержание Евгения Розмана Фото:
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Силовики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом

ЕС осуждает задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Об этом рассказал в своем Twitter (заблокирован на территории РФ) Верховный Председатель ЕС Жозеп Боррель.

«Это еще один ужасный случай притеснений со стороны Кремля. ЕС призывает к его немедленному и безусловному освобождению», — сообщает Жозеп Боррель.

Ранее URA.RU сообщало, что Евгения Ройзмана задержали утром 24 августа в Екатеринбурге. Силовики задержали его на двое суток по делу до дискредитации ВС России.

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ЕС осуждает задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Об этом рассказал в своем Twitter (заблокирован на территории РФ) Верховный Председатель ЕС Жозеп Боррель. «Это еще один ужасный случай притеснений со стороны Кремля. ЕС призывает к его немедленному и безусловному освобождению», — сообщает Жозеп Боррель. Ранее URA.RU сообщало, что Евгения Ройзмана задержали утром 24 августа в Екатеринбурге. Силовики задержали его на двое суток по делу до дискредитации ВС России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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