Германский политик предлагает выдворить экс-посла Мельника из ФРГ

Андрея Мельника не рады видеть в Германии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уволенный украинский посол в Германии Андрей Мельник, попавший в очередной скандал с премьер-министром Саксонии Михаэлем Кречмером, должен быть объявлен персоной нон грата в ФРГ. Об этом заявил германский политик от партии «Христианско-демократического союза» Йенс Леманн.

«Мне надоело, что посол Мельник постоянно жалуется на Германию, не приглашает, а иногда и оскорбляет политиков. Мельник должен быть выслан и объявлен персоной нон грата, чтобы он как можно скорее покинул Германию», — написал он на своей официальной странице в американской социальной сети.

Ранее Мельник передумал звать премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в Киев, пишет Nation News. Он отозвал приглашение, причиной стало высказывание Кречмера о необходимости переговоров России и Украины, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Экс-посол Украины в Германии, оставаясь на своей должности, нередко оскорблял высокопоставленных политиков другого государства и жестко высказывался о происходивших на Украине событиях. Так, он называл канцлера ФРГ Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой». В Германии Мельника сравнили с фашистом за восхваление украинского националиста Степана Бандеры. В итоге президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с поста.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основные цели — демилитаризация и денацификация территории, а также помощь гражданам Донбасса, которые восемь лет терпели обстрелы со стороны ВСУ и нацбатов. Страны Европы, в частности, Германия, помогают Украине поставками оружия.