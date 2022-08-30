Собчак похвалила мэра Екатеринбурга

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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет
Журналистка Ксения Собчак похвалила Алексея Орлова Фото:

Журналистка Ксения Собчак похвалила мэра Екатеринбурга Алексея Орлова за подключение дома на Патриса Лумумбы, 2 к горячей воде. Сообщение она разместила в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

«Ну, служу народу, получается. Мэр Орлов — молодец! Если все не пойдет прахом к ноябрю, а то и раньше», — написала Собчак в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец сел на оживленном перекрестке — чтобы обратить внимание властей на плохое водоснабжение. Ксения Собчак обратилась к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой разобраться в ситуации. Глава города пообещал решить проблему к началу осени. Позже жителям дома на улице Патриса Лумумбы, 2 в Екатеринбурге, которые сидели год без горячей воды, устранили проблему.

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Журналистка Ксения Собчак похвалила мэра Екатеринбурга Алексея Орлова за подключение дома на Патриса Лумумбы, 2 к горячей воде. Сообщение она разместила в своем telegram-канале «Кровавая барыня». «Ну, служу народу, получается. Мэр Орлов — молодец! Если все не пойдет прахом к ноябрю, а то и раньше», — написала Собчак в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец сел на оживленном перекрестке — чтобы обратить внимание властей на плохое водоснабжение. Ксения Собчак обратилась к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой разобраться в ситуации. Глава города пообещал решить проблему к началу осени. Позже жителям дома на улице Патриса Лумумбы, 2 в Екатеринбурге, которые сидели год без горячей воды, устранили проблему.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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