Клаве Коке заблокировали Instagram (запрещена на территории РФ) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певице из Екатеринбурга Клаве Коке (настоящее имя — Клавдия Высокова) 30 августа заблокировали аккаунт в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Добрый вечер», — так подписала скриншот артистка. Фанаты в комментариях под постом написали, что испугались за Клаву Коку.

Ранее певица презентовала клип на песню «Плачешь», который сняла во время своего отпуска в Лос-Анджелесе (США). Вместе с этим исполнительница сделала короткие видео для поддержки клипа в Instagram. Певица просила фанатов отмечать ее в сторис. Собирается ли Клава Кока оспаривать решение — неизвестно.