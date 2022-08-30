30 августа 2022

Клаве Коке заблокировали аккаунт в соцсетях. Скрин

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Ночь музыки - 2021. Екатеринбург, клава кока
Клаве Коке заблокировали Instagram (запрещена на территории РФ) Фото:

Певице из Екатеринбурга Клаве Коке (настоящее имя — Клавдия Высокова) 30 августа заблокировали аккаунт в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Добрый вечер», — так подписала скриншот артистка. Фанаты в комментариях под постом написали, что испугались за Клаву Коку.

Ранее певица презентовала клип на песню «Плачешь», который сняла во время своего отпуска в Лос-Анджелесе (США). Вместе с этим исполнительница сделала короткие видео для поддержки клипа в Instagram. Певица просила фанатов отмечать ее в сторис. Собирается ли Клава Кока оспаривать решение — неизвестно.

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Певице из Екатеринбурга Клаве Коке (настоящее имя — Клавдия Высокова) 30 августа заблокировали аккаунт в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом она написала в своем telegram-канале. «Добрый вечер», — так подписала скриншот артистка. Фанаты в комментариях под постом написали, что испугались за Клаву Коку. Ранее певица презентовала клип на песню «Плачешь», который сняла во время своего отпуска в Лос-Анджелесе (США). Вместе с этим исполнительница сделала короткие видео для поддержки клипа в Instagram. Певица просила фанатов отмечать ее в сторис. Собирается ли Клава Кока оспаривать решение — неизвестно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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