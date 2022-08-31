Свердловское предприятие обеспечит хирургов РФ важным материалом

Предприятие Свердловской области готово обеспечить всю Россию полимерными хирургическими нитями для хирургов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Предприятие «Медин-Н», которое специализируется на производстве медицинского шовного материала хирургических нитей, готово обеспечить до 70% потребности страны в таких материалах. Как рассказал директор Владимир Жданов, компания производит 2 тысячи км рассасывающихся нитей в год.

«В настоящее время предприятие производит 2 тысячи км рассасывающихся нитей в год, что закрывает 10-12% потребности российского рынка. Также на предприятии по запросу врачей детской больницы Екатеринбурга №9 разработали и запустили импортозамещающее производство рассасывающихся винтов для остеосинтеза. Расширение уральского производства позволит обеспечить до 70% потребности страны в таких материалах», — сообщается на сайте регионального правительства.

По словам министра промышленности и науки региона Сергея Пересторонина, компании региона обладают уникальными компетенциями и могут занять ниши, которые освободили производители из недружественных стран. «Сегодняшние реалии требуют оперативного расширения производства, мы готовы активно содействовать, для этого есть финансовые и административные ресурсы», — сказал он.

Ранее URA.RU писало, что руководство «Завода ЭМА» (Екатеринбург), специализирующегося на производстве медицинских светильников и оборудования по физиотерапии, планирует довести уровень отечественных комплектующих до 90%. Медоборудование завода занимает четверть российского рынка. Продукция поставляется в большинство лечебных учреждений области, а также экспортируется в 60 стран мира.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. После этого ЕС и США, Япония и Канада ввели санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и предприятий, западные компании, в том числе автоконцерны, стали массово покидать рынок РФ. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что эти действия «имеют все признаки агрессии».