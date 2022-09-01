Тем самым глава государства отменил действие шести президентских указов 2020—2021 годовФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Глава Украины Владимир Зеленский упразднил украинскую делегацию в контактной группе. Об этом стало известно из документа, который опубликован 1 сентября на сайте главы государства.
«Признать утратившим силу указ президента Украины от 5 мая 2020 года «О делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе», — написано в тексте документа. Тем самым Владимир Зеленский отменил действие шести президентских указов прошлых лет. Известно, что участниками Трехсторонней контактной группы были представители РФ, Украины и ОБСЕ. Соответствующий формат был сформирован в 2014 году.
При этом, как полагает экс-офицер разведки США Скотт Риттер, попытка Киева организовать наступление была нацелена на пиар. Таким образом, Зеленский стремился продемонстрировать Западу «успехи» украинских военных, передает ФАН.
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Глава Украины Владимир Зеленский упразднил украинскую делегацию в контактной группе. Об этом стало известно из документа, который опубликован 1 сентября на сайте главы государства. «Признать утратившим силу указ президента Украины от 5 мая 2020 года «О делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе», — написано в тексте документа. Тем самым Владимир Зеленский отменил действие шести президентских указов прошлых лет. Известно, что участниками Трехсторонней контактной группы были представители РФ, Украины и ОБСЕ. Соответствующий формат был сформирован в 2014 году. При этом, как полагает экс-офицер разведки США Скотт Риттер, попытка Киева организовать наступление была нацелена на пиар. Таким образом, Зеленский стремился продемонстрировать Западу «успехи» украинских военных, передает ФАН.