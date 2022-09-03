Российские военные уничтожили пункты националистов в ДНР

Минобороны РФ: российские военные уничтожили пункты националистов в ДНР

03 сентября 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Российские военные уничтожили пункты националистов в ДНР Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уничтожили пункты националистов в Донецкой народной республике (ДНР) высокоточным оружием. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации ротной тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Славянск Донецкой Народной Республики», — уточняют в ведомстве. Там уточнили, что в ходе операции было уничтожено более ста солдат ВСУ и 14 единиц бронированной и автомобильной техники. Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка ДНР ликвидировано до 120 боевиков и 11 единиц военной техники 93-й бригады. Ранее бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, генерал Сергей Кривонос признался, что за время спецоперации ВСУ потеряли сотни тысяч бойцов. Также Министерство обороны РФ опубликовало видео о боевой работе подразделений десантников, отразивших нападение украинских военных в ходе СВО, сообщает «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.

Российские военные уничтожили пункты националистов в Донецкой народной республике (ДНР) высокоточным оружием. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации ротной тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Славянск Донецкой Народной Республики», — уточняют в ведомстве. Там уточнили, что в ходе операции было уничтожено более ста солдат ВСУ и 14 единиц бронированной и автомобильной техники. Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка ДНР ликвидировано до 120 боевиков и 11 единиц военной техники 93-й бригады. Ранее бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, генерал Сергей Кривонос признался, что за время спецоперации ВСУ потеряли сотни тысяч бойцов. Также Министерство обороны РФ опубликовало видео о боевой работе подразделений десантников, отразивших нападение украинских военных в ходе СВО, сообщает «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.