Губернатор Шумков выздоровел и уехал на родину

Губернатор Вадим Шумков с рабочим визитом посетил Варгашинский район (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выздоровел и посетил 6 сентября Варгашинский район. Информация о поездке опубликована на официальном сайте правительства региона. Ранее источники URA.RU сообщали, что на прошлой неделе Шумков болел. Из-за этого он не встретился лично с главой МЧС России Александром Куренковым.

«Шумков работает в Варгашинском районе. Глава региона проверил, как идет ремонт центра культуры „Современник“. По поручению губернатора на приведение в порядок здания планируют направить 25 млн рублей», — указано в сообщении регионального правительства.

Вместе с Шумковым в Варгашинский район приехали замглавы региона по социальной политике Лариса Кокорина, замгубернатора Константин Малышев, директор департамента строительства Ирина Саблукова, начальник управления культуры Наталья Гончаренко.

Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что Шумков из-за болезни лично не встретился с главой МЧС России, который посещал регион 1 сентября. Также глава региона не был на праздничных линейках, которые прошли в День знаний. В департамент информационной и внутренней политики был направлен редакционный запрос с просьбой рассказать, почему губернатор лично не встретился с министром. Ответ на него пока не поступил. Варгашинский район является малой родиной Шумкова. Он родился в селе Шастово.