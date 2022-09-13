Доцент Парфенов: россияне имеют право на выплату за ребенка, не попавшего в детский сад

14 сентября 2022 в 04:07 Размер текста - 17 +

При отсутствии мест в детском саду родители могут рассчитывать на компенсацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Родители имеют право на компенсацию при отсутствии мест для ребенка в государственном детском саду. Об этом рассказал эксперт по государственному и муниципальному управлению, доцент Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов. Он отметил, что условия получения выплат в каждом регионе различаются. «При принятии таких решений, как правило, учитывается обеспеченность местами в государственных или муниципальных дошкольных учреждениях. Например, нет компенсаций в Москве и Санкт-Петербурге, где, по статистике, по крайней мере, мест хватает на всех», — рассказал Парфенов в беседе с агентством «Прайм». По словам Парфенова, размер компенсаций в российских субъектах тоже различается. Для выяснения вопроса о наличии компенсации и ее размеров следует обращаться в соответствующие подразделения органов местного самоуправления. В конце июля правительство России утвердило сумму выплаты в 1 миллион рублей матерям-героиням, также был увеличен размер поощрения родителям, награжденным орденом «Родительская слава». Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец просила Минтруд РФ поднять пособие по уходу за ребенком до уровня зарплаты родителя. По ее словам, в период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком семья может испытывать материальные трудности, данный фактор не должен становиться препятствием на пути к материнству.

Родители имеют право на компенсацию при отсутствии мест для ребенка в государственном детском саду. Об этом рассказал эксперт по государственному и муниципальному управлению, доцент Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов. Он отметил, что условия получения выплат в каждом регионе различаются. «При принятии таких решений, как правило, учитывается обеспеченность местами в государственных или муниципальных дошкольных учреждениях. Например, нет компенсаций в Москве и Санкт-Петербурге, где, по статистике, по крайней мере, мест хватает на всех», — рассказал Парфенов в беседе с агентством «Прайм». По словам Парфенова, размер компенсаций в российских субъектах тоже различается. Для выяснения вопроса о наличии компенсации и ее размеров следует обращаться в соответствующие подразделения органов местного самоуправления. В конце июля правительство России утвердило сумму выплаты в 1 миллион рублей матерям-героиням, также был увеличен размер поощрения родителям, награжденным орденом «Родительская слава». Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец просила Минтруд РФ поднять пособие по уходу за ребенком до уровня зарплаты родителя. По ее словам, в период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком семья может испытывать материальные трудности, данный фактор не должен становиться препятствием на пути к материнству.