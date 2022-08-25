Правительство РФ утвердило выплаты в 1 млн матерям-героиням

25 августа 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Звание «Мать-героиня» получают женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство России утвердило сумму выплаты в 1 миллион рублей матерям-героиням. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. «Женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», будут получать по 1 млн рублей. Кроме того, со 100 тыс. до 500 тыс. рублей увеличится размер поощрения родителям, награжденным орденом «Родительская слава». Единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей получат награжденные медалью ордена «Родительская слава», — говорится на сайте правительства РФ. Звание «Мать-героиня» получают женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей. Орденом «Родительская слава» награждаются родители, у которых семь и более детей. Медаль этого ордена вручается за воспитание четырех и более детей. Средства на выплаты многодетным родителям в 2022 году будут выделены из резервного фонда. В дальнейшем средства на них будут предусмотрены в соответствующих статьях федерального бюджета. Ранее президент РФ Владимир Путин установил в России звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей. Кроме денежной выплаты, женщина получит грамоту и орден «Мать-героиня».

Правительство России утвердило сумму выплаты в 1 миллион рублей матерям-героиням. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. «Женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», будут получать по 1 млн рублей. Кроме того, со 100 тыс. до 500 тыс. рублей увеличится размер поощрения родителям, награжденным орденом «Родительская слава». Единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей получат награжденные медалью ордена «Родительская слава», — говорится на сайте правительства РФ. Звание «Мать-героиня» получают женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей. Орденом «Родительская слава» награждаются родители, у которых семь и более детей. Медаль этого ордена вручается за воспитание четырех и более детей. Средства на выплаты многодетным родителям в 2022 году будут выделены из резервного фонда. В дальнейшем средства на них будут предусмотрены в соответствующих статьях федерального бюджета. Ранее президент РФ Владимир Путин установил в России звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей. Кроме денежной выплаты, женщина получит грамоту и орден «Мать-героиня».