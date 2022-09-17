17 сентября 2022
16 сентября 2022

В Челябинской области пенсионерка на сутки застряла в болоте и осталась жива

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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, полиция, репетиция парада
Женщину спасли сотрудники полиции Фото:

В лесу под Кыштымом (Челябинская область) сотрудники полиции спасли 80-летнюю женщину, которая фактически на сутки застряла в болоте в лесу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Женщина ушла в лес 17 сентября и не вернулась, родные найти ее не смогли и обратились в полицию и к волонтерам. Участковые, старшие лейтенанты полиции Виктор Киприянов и Денис Коннов, совместно с добровольцами поисково-спасательного отряда с помощью квадрокоптера обнаружили местонахождение пожилой женщины, которая застряла в болоте. Они вытащили ее из трясины и на руках вынесли из леса к дороге», — рассказали в пресс-службе.

Женщина оказалась сильно измождена. Ее укутали в теплую одежду и передали медикам.

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В лесу под Кыштымом (Челябинская область) сотрудники полиции спасли 80-летнюю женщину, которая фактически на сутки застряла в болоте в лесу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. «Женщина ушла в лес 17 сентября и не вернулась, родные найти ее не смогли и обратились в полицию и к волонтерам. Участковые, старшие лейтенанты полиции Виктор Киприянов и Денис Коннов, совместно с добровольцами поисково-спасательного отряда с помощью квадрокоптера обнаружили местонахождение пожилой женщины, которая застряла в болоте. Они вытащили ее из трясины и на руках вынесли из леса к дороге», — рассказали в пресс-службе. Женщина оказалась сильно измождена. Ее укутали в теплую одежду и передали медикам.
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