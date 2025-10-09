Зеленский назвал условие для номинации Трампа на Нобелевскую премию мира

Зеленский: Украина выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если прекратятся бои
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский заявил, что Украина номинирует Трампа на премию, если тот добьется режима прекращения огня в стране
Зеленский заявил, что Украина номинирует Трампа на премию, если тот добьется режима прекращения огня в стране Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условие для поддержки кандидатуры главы Белого дома Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Об этом 9 октября сообщает издание «Страна.ua».

«Зеленский заявил, что Украина номинирует Трампа <…>, если он добьется прекращения огня», — сказано в материале. Он опубликован на сайте издания «Страна.ua».

Издание также отмечает, что накануне Верховная рада не приняла постановление о выдвижении президента США на соискание Нобелевской премии мира из-за недостаточного количества голосов. Постановление поддержали только 132 депутата украинского парламента.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ироничной форме отметил, что решение президента США Дональда Трампа о передаче Украине ракет Tomahawk «приближает его» к получению Нобелевской премии. Медведев заметил, что нынешний глава Белого дома идет по тому же пути, что и его предшественник Джо Байден, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условие для поддержки кандидатуры главы Белого дома Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Об этом 9 октября сообщает издание «Страна.ua». «Зеленский заявил, что Украина номинирует Трампа <…>, если он добьется прекращения огня», — сказано в материале. Он опубликован на сайте издания «Страна.ua». Издание также отмечает, что накануне Верховная рада не приняла постановление о выдвижении президента США на соискание Нобелевской премии мира из-за недостаточного количества голосов. Постановление поддержали только 132 депутата украинского парламента. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ироничной форме отметил, что решение президента США Дональда Трампа о передаче Украине ракет Tomahawk «приближает его» к получению Нобелевской премии. Медведев заметил, что нынешний глава Белого дома идет по тому же пути, что и его предшественник Джо Байден, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...