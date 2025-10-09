Зеленский назвал условие для номинации Трампа на Нобелевскую премию мира

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условие для поддержки кандидатуры главы Белого дома Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Об этом 9 октября сообщает издание «Страна.ua».
«Зеленский заявил, что Украина номинирует Трампа <…>, если он добьется прекращения огня», — сказано в материале. Он опубликован на сайте издания «Страна.ua».
Издание также отмечает, что накануне Верховная рада не приняла постановление о выдвижении президента США на соискание Нобелевской премии мира из-за недостаточного количества голосов. Постановление поддержали только 132 депутата украинского парламента.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ироничной форме отметил, что решение президента США Дональда Трампа о передаче Украине ракет Tomahawk «приближает его» к получению Нобелевской премии. Медведев заметил, что нынешний глава Белого дома идет по тому же пути, что и его предшественник Джо Байден, передает 360.ru.
