Автобус с пассажирами утонул в луже после дождя в Челябинске. Фото

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После дождя в Челябинске образовались глубокие лужи Фото:

Автобус с пассажирами утонул в луже после проливного дождя в Челябинске. Спасателям пришлось вытаскивать заглохшее транспортное средство при помощи буксировочного троса.

«В понедельник, 26 сентября, некоторые улицы Челябинска затопило после дождя. В глубокой луже под железнодорожным мостом на Валдайской улице заглох автобус с пассажирами. Самостоятельно покинуть транспорт 25 пассажиров и водитель не могли», — сообщили в МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах».

Для того чтобы вытащить автобус с пассажирами из глубокой лужи, спасатели с помощью буксировочного троса прицепили его к автомобилю «Урал». Затем транспортное средство отбуксировали на возвышенность. Пассажиров эвакуировали. Помощь медиков никому не понадобилась.

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Автобус с пассажирами утонул в луже после проливного дождя в Челябинске. Спасателям пришлось вытаскивать заглохшее транспортное средство при помощи буксировочного троса. «В понедельник, 26 сентября, некоторые улицы Челябинска затопило после дождя. В глубокой луже под железнодорожным мостом на Валдайской улице заглох автобус с пассажирами. Самостоятельно покинуть транспорт 25 пассажиров и водитель не могли», — сообщили в МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах». Для того чтобы вытащить автобус с пассажирами из глубокой лужи, спасатели с помощью буксировочного троса прицепили его к автомобилю «Урал». Затем транспортное средство отбуксировали на возвышенность. Пассажиров эвакуировали. Помощь медиков никому не понадобилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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