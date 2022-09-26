Автобус с пассажирами утонул в луже после проливного дождя в Челябинске. Спасателям пришлось вытаскивать заглохшее транспортное средство при помощи буксировочного троса.
«В понедельник, 26 сентября, некоторые улицы Челябинска затопило после дождя. В глубокой луже под железнодорожным мостом на Валдайской улице заглох автобус с пассажирами. Самостоятельно покинуть транспорт 25 пассажиров и водитель не могли», — сообщили в МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах».
Для того чтобы вытащить автобус с пассажирами из глубокой лужи, спасатели с помощью буксировочного троса прицепили его к автомобилю «Урал». Затем транспортное средство отбуксировали на возвышенность. Пассажиров эвакуировали. Помощь медиков никому не понадобилась.
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