Автобус с пассажирами утонул в луже после дождя в Челябинске. Фото

26 сентября 2022 в 22:24 Размер текста - 17 +

После дождя в Челябинске образовались глубокие лужи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Автобус с пассажирами утонул в луже после проливного дождя в Челябинске. Спасателям пришлось вытаскивать заглохшее транспортное средство при помощи буксировочного троса. «В понедельник, 26 сентября, некоторые улицы Челябинска затопило после дождя. В глубокой луже под железнодорожным мостом на Валдайской улице заглох автобус с пассажирами. Самостоятельно покинуть транспорт 25 пассажиров и водитель не могли», — сообщили в МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах». Для того чтобы вытащить автобус с пассажирами из глубокой лужи, спасатели с помощью буксировочного троса прицепили его к автомобилю «Урал». Затем транспортное средство отбуксировали на возвышенность. Пассажиров эвакуировали. Помощь медиков никому не понадобилась. МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах»

Автобус с пассажирами утонул в луже после проливного дождя в Челябинске. Спасателям пришлось вытаскивать заглохшее транспортное средство при помощи буксировочного троса. «В понедельник, 26 сентября, некоторые улицы Челябинска затопило после дождя. В глубокой луже под железнодорожным мостом на Валдайской улице заглох автобус с пассажирами. Самостоятельно покинуть транспорт 25 пассажиров и водитель не могли», — сообщили в МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах». Для того чтобы вытащить автобус с пассажирами из глубокой лужи, спасатели с помощью буксировочного троса прицепили его к автомобилю «Урал». Затем транспортное средство отбуксировали на возвышенность. Пассажиров эвакуировали. Помощь медиков никому не понадобилась.