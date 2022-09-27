В Московской области жители ДНР приходят на референдум семьями

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Второй день голосования на референдуме за вступление в состав в РФ. Мариуполь, мариуполь, выборы
Семья планирует вернуться в ДНР после референдума Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Жители Донбасса, которые голосуют на референдуме о вхождении ДНР и ЛНР в состав РФ, приходят на участки в Московской области семьями. Так, на один из пунктов в Одинцовском районе пришла семья Калинко, которая воспитывает двух маленьких детей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства Московской области.

«Сегодня у нас волнительный день, на референдуме мы хотим проголосовать за вступление наших республик в состав Российской Федерации, мы этого долго ждали, мы к этому стремились, мы к этому шли восемь лет, с 2014 года. Мы чувствуем поддержку РФ, мы готовы к вступлению осознанно. Думаем, будет все хорошо. И Россия будет с нами», — заявили Роман и Оксана Калинко.

Семья планирует вернуться в ДНР, откуда она приехала в Московскую область, весной. Как рассказали в пресс-службе правительства Московской области, там у них остался дом, который нужно ремонтировать, и старшая дочь.

Ранее в референдуме приняли участие беженцы, которые также проживают на территории Московской области. Они рассказали, что голосуют за присоединение территорий к РФ.

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Жители Донбасса, которые голосуют на референдуме о вхождении ДНР и ЛНР в состав РФ, приходят на участки в Московской области семьями. Так, на один из пунктов в Одинцовском районе пришла семья Калинко, которая воспитывает двух маленьких детей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства Московской области. «Сегодня у нас волнительный день, на референдуме мы хотим проголосовать за вступление наших республик в состав Российской Федерации, мы этого долго ждали, мы к этому стремились, мы к этому шли восемь лет, с 2014 года. Мы чувствуем поддержку РФ, мы готовы к вступлению осознанно. Думаем, будет все хорошо. И Россия будет с нами», — заявили Роман и Оксана Калинко. Семья планирует вернуться в ДНР, откуда она приехала в Московскую область, весной. Как рассказали в пресс-службе правительства Московской области, там у них остался дом, который нужно ремонтировать, и старшая дочь. Ранее в референдуме приняли участие беженцы, которые также проживают на территории Московской области. Они рассказали, что голосуют за присоединение территорий к РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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