У Геннадия Чистякова дома остались жена и четверо детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Житель Сосновского района Геннадий Чистяков, имеющий четырех детей и несколько судимостей, отправился на фронт добровольцем. 29 сентября он в составе группы из мобилизованных отправился в военную часть для прохождения слаживания.

«Кто если не я? Как каждый второй, который в Казахстан уехал или куда-то прятаться что ли? Я не из тех людей. У меня и срока есть, и судимости. Так что у меня склад психологически другой. Я заднюю никогда не дам», — сообщил Чистяков URA.RU.

Мужчина рассказал, что дома у него осталась жена и четверо детей: три сына и дочь. Самому старшему сыну 18 лет, младшему семь месяцев. По словам мужчины, супруга стойка переносит мысль о разлуке. Плачет, но совсем маленько.

А вот другая пара из Сосновского района не успела пожениться. Артур Султанов и Юлия Разумова планировали расписаться 21 октября, но объявленная частичная мобилизация спутала все планы. Пара сыграет свадьбу сразу после возвращения мужчины домой.

В рамках частичной мобилизации призовут около 300 тысяч военнообязанных граждан из запаса. Некоторые регионы перевыполнили планы за счет добровольцев. По сообщениям, в военкоматы страны идет поток желающих отправится на фронт.