Экс-депутат Рады: Украина готовит теракт на нефтепроводе «Дружба»

Илья Кива сообщил о планах Кива совершить теракт на нефтепроводе «Дружба»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Правительство Украины готовится совершить теракт на нефтепроводе «Дружба». Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.
«ГУР МО Украины в ближайшее время могут совершить подрыв нефтепровода „Дружба“», — заявил Кива в своем telegram-канале. Также экс-депутат уточнил, что операцию организуют спецслужбы Вашингтона. Первая фаза подготовки подрыва уже начата, отметил Кива, ссылаясь на источник из офиса Зеленского.
Ранее на нефтепроводе «Дружба» была обнаружена утечка. Премьер министр Польши Матеуш Моравецкий заподозрил в этом инциденте Россию, сообщает сайт
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