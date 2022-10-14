14 октября 2022
13 октября 2022

Глава округа в Пермском крае отказался от годовой премии ради семей мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Мелехин посчитал, что сейчас деньги семьям мобилизованных прикамцев нужнее Фото:
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Мобилизация в России

Глава Ординского муниципального округа (Пермский край) Александр Мелехин отказался от годовой премии в пользу семей мобилизованных. Такую информацию он разместил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте», указав при этом, что в сети появились данные о начислении федеральных премий муниципальным управленческим командам за успехи в работе в 2021 году.

«Горжусь своей командой. Но с прошлого года многое поменялось. Эту премию я отправлю в Пермский краевой фонд социальной поддержки населения, который собирает пожертвования для беженцев и помощи семьям мобилизованных», — написал Мелехин.

Глава Ординского округа призвал своих подчиненных и коллег последовать его примеру. Александр Мелехин также выразил уверенность, что его инициативу поддержат.

URA.RU писало ранее, что в Пермском крае депутатов призвали экономить на себе. Средства им рекомендовали направить на поддержку беженцев, мобилизованных и их семей.

На фоне спецоперации, основная цель которой демилитаризация и денацификация Украины, в РФ в сентябре приступили к частичной мобилизации граждан. В Минобороны уточняли, что на службу будут призваны порядка 300 тысяч резервистов.

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Глава Ординского муниципального округа (Пермский край) Александр Мелехин отказался от годовой премии в пользу семей мобилизованных. Такую информацию он разместил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте», указав при этом, что в сети появились данные о начислении федеральных премий муниципальным управленческим командам за успехи в работе в 2021 году. «Горжусь своей командой. Но с прошлого года многое поменялось. Эту премию я отправлю в Пермский краевой фонд социальной поддержки населения, который собирает пожертвования для беженцев и помощи семьям мобилизованных», — написал Мелехин. Глава Ординского округа призвал своих подчиненных и коллег последовать его примеру. Александр Мелехин также выразил уверенность, что его инициативу поддержат. URA.RU писало ранее, что в Пермском крае депутатов призвали экономить на себе. Средства им рекомендовали направить на поддержку беженцев, мобилизованных и их семей. На фоне спецоперации, основная цель которой демилитаризация и денацификация Украины, в РФ в сентябре приступили к частичной мобилизации граждан. В Минобороны уточняли, что на службу будут призваны порядка 300 тысяч резервистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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