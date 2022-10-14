Пермские ученые придумали способ повысить безопасность на дорогах

Ученые Пермского Политеха придумали магнитную подвеску для автомобилей

15 октября 2022 в 09:48 Размер текста - 17 +

Ученые предложили модернизировать конструкцию электромагнитной подвески автомобилей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) придумали новый способ повысить дорожную безопасность. Специалисты вуза создают электромагнитную подвеску, которая смягчит тряску и колебания корпуса автомобиля на неровных дорогах. В подвеске установлен торсион — стержень, позволяющий снизить амплитуду вертикальных движений транспортного средства до нуля. «Магниты и электромагниты электромагнитных подвесках с возвратно-поступательным типом движения „гасят“ колебания, поглощают толчки и удары корпуса авто и его элементов. Машина не дает крен на виражах, не раскачивается на ухабистых дорогах. При остановке авто не наклоняется вперед, в том числе перепрыгивая „лежачих полицейских“. Среди недостатков таких подвесок отмечают высокую стоимость, так как производители используют в магнитах двигателя редкоземельные металлы», — сообщили в пресс-службе ПНИПУ. Ученые вуза решили заменить возвратно-поступательный тип движения в электромагнитной подвеске на возвратно-вращательный. В этом случае упругой частью подвески является торсион, а элементом, который снижает колебания, — электродвигатель. Такая конструкция позволяет не использовать редкоземельными металлами, которые специалисты вуза предложили заменить ферромагнитными, более дешевыми. Разработку пермяков можно использовать при создании отечественных транспортных средств, в том числе высокого класса и гоночных авто. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые разработали технологию ускоренной зарядки для электрокаров. Разработчики предложили использовать в деталях аккумуляторов наночастицы углерода, позволяющие заряжать устройства вдвое быстрее. Содействие привлечению ученых и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех главных задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Создание и поддержание мощной научно-технической базы — это необходимое условие обеспечения суверенитета России, ее дальнейшего успешного развития и экономического благополучия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) придумали новый способ повысить дорожную безопасность. Специалисты вуза создают электромагнитную подвеску, которая смягчит тряску и колебания корпуса автомобиля на неровных дорогах. В подвеске установлен торсион — стержень, позволяющий снизить амплитуду вертикальных движений транспортного средства до нуля. «Магниты и электромагниты электромагнитных подвесках с возвратно-поступательным типом движения „гасят“ колебания, поглощают толчки и удары корпуса авто и его элементов. Машина не дает крен на виражах, не раскачивается на ухабистых дорогах. При остановке авто не наклоняется вперед, в том числе перепрыгивая „лежачих полицейских“. Среди недостатков таких подвесок отмечают высокую стоимость, так как производители используют в магнитах двигателя редкоземельные металлы», — сообщили в пресс-службе ПНИПУ. Ученые вуза решили заменить возвратно-поступательный тип движения в электромагнитной подвеске на возвратно-вращательный. В этом случае упругой частью подвески является торсион, а элементом, который снижает колебания, — электродвигатель. Такая конструкция позволяет не использовать редкоземельными металлами, которые специалисты вуза предложили заменить ферромагнитными, более дешевыми. Разработку пермяков можно использовать при создании отечественных транспортных средств, в том числе высокого класса и гоночных авто. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые разработали технологию ускоренной зарядки для электрокаров. Разработчики предложили использовать в деталях аккумуляторов наночастицы углерода, позволяющие заряжать устройства вдвое быстрее. Содействие привлечению ученых и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех главных задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Создание и поддержание мощной научно-технической базы — это необходимое условие обеспечения суверенитета России, ее дальнейшего успешного развития и экономического благополучия.