Компания из ЯНАО предлагает монтажникам Тюмени вакансию с бронью от мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Микрорайон Уралмаш без света. Екатеринбург, лэп, авария, линии электропередач, ремонт, электричество, электромонтер
От монтажника требуется опыт работы на высоте Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Компания ООО «Арктел» из Нового Уренгоя (ЯНАО) ищет в Тюмени монтажника ВОЛС (волоконно-оптических линий связи). Работнику предоставляется бронь от мобилизации, говорится в опубликованной на сайте SuperJob вакансии.

«Вакансия: монтажник ВОЛС. Работа вахтовым методом. Зарплата от 100 000 рублей в месяц. Мы являемся компанией оператором связи, предоставляем бронь от мобилизации», — говорится в тексте объявления, размещенного на SuperJob. Компания ООО «Арктел» находится в Новом Уренгое (ЯНАО).

От соискателя требуется опыт работы на высоте, и умение пользоваться телекоммуникационным оборудованием. Сотруднику предоставляется спецодежда, а также оплата перелета.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Часть сотрудников российских компаний может рассчитывать на бронь от призыва. Например, специалисты из сферы IT и работники стратегически важных предприятий. Ранее URA.RU писало, что тюменцам в Челябинске предлагают бронь от мобилизации за работу на машиностроительном производстве.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.

Компания ООО «Арктел» из Нового Уренгоя (ЯНАО) ищет в Тюмени монтажника ВОЛС (волоконно-оптических линий связи). Работнику предоставляется бронь от мобилизации, говорится в опубликованной на сайте SuperJob вакансии. «Вакансия: монтажник ВОЛС. Работа вахтовым методом. Зарплата от 100 000 рублей в месяц. Мы являемся компанией оператором связи, предоставляем бронь от мобилизации», — говорится в тексте объявления, размещенного на SuperJob. Компания ООО «Арктел» находится в Новом Уренгое (ЯНАО). От соискателя требуется опыт работы на высоте, и умение пользоваться телекоммуникационным оборудованием. Сотруднику предоставляется спецодежда, а также оплата перелета. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Часть сотрудников российских компаний может рассчитывать на бронь от призыва. Например, специалисты из сферы IT и работники стратегически важных предприятий. Ранее URA.RU писало, что тюменцам в Челябинске предлагают бронь от мобилизации за работу на машиностроительном производстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...