Компания из ЯНАО предлагает монтажникам Тюмени вакансию с бронью от мобилизации

18 октября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

От монтажника требуется опыт работы на высоте Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Компания ООО «Арктел» из Нового Уренгоя (ЯНАО) ищет в Тюмени монтажника ВОЛС (волоконно-оптических линий связи). Работнику предоставляется бронь от мобилизации, говорится в опубликованной на сайте SuperJob вакансии. «Вакансия: монтажник ВОЛС. Работа вахтовым методом. Зарплата от 100 000 рублей в месяц. Мы являемся компанией оператором связи, предоставляем бронь от мобилизации», — говорится в тексте объявления, размещенного на SuperJob. Компания ООО «Арктел» находится в Новом Уренгое (ЯНАО). От соискателя требуется опыт работы на высоте, и умение пользоваться телекоммуникационным оборудованием. Сотруднику предоставляется спецодежда, а также оплата перелета. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Часть сотрудников российских компаний может рассчитывать на бронь от призыва. Например, специалисты из сферы IT и работники стратегически важных предприятий. Ранее URA.RU писало, что тюменцам в Челябинске предлагают бронь от мобилизации за работу на машиностроительном производстве.

Компания ООО «Арктел» из Нового Уренгоя (ЯНАО) ищет в Тюмени монтажника ВОЛС (волоконно-оптических линий связи). Работнику предоставляется бронь от мобилизации, говорится в опубликованной на сайте SuperJob вакансии. «Вакансия: монтажник ВОЛС. Работа вахтовым методом. Зарплата от 100 000 рублей в месяц. Мы являемся компанией оператором связи, предоставляем бронь от мобилизации», — говорится в тексте объявления, размещенного на SuperJob. Компания ООО «Арктел» находится в Новом Уренгое (ЯНАО). От соискателя требуется опыт работы на высоте, и умение пользоваться телекоммуникационным оборудованием. Сотруднику предоставляется спецодежда, а также оплата перелета. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Часть сотрудников российских компаний может рассчитывать на бронь от призыва. Например, специалисты из сферы IT и работники стратегически важных предприятий. Ранее URA.RU писало, что тюменцам в Челябинске предлагают бронь от мобилизации за работу на машиностроительном производстве.