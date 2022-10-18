Компания из ЯНАО предлагает монтажникам Тюмени вакансию с бронью от мобилизации

Компания ООО «Арктел» из Нового Уренгоя (ЯНАО) ищет в Тюмени монтажника ВОЛС (волоконно-оптических линий связи). Работнику предоставляется бронь от мобилизации, говорится в опубликованной на сайте SuperJob вакансии.
«Вакансия: монтажник ВОЛС. Работа вахтовым методом. Зарплата от 100 000 рублей в месяц. Мы являемся компанией оператором связи, предоставляем бронь от мобилизации», — говорится в тексте объявления, размещенного на SuperJob. Компания ООО «Арктел» находится в Новом Уренгое (ЯНАО).
От соискателя требуется опыт работы на высоте, и умение пользоваться телекоммуникационным оборудованием. Сотруднику предоставляется спецодежда, а также оплата перелета.
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Часть сотрудников российских компаний может рассчитывать на бронь от призыва. Например, специалисты из сферы IT и работники стратегически важных предприятий. Ранее URA.RU писало, что тюменцам в Челябинске предлагают бронь от мобилизации за работу на машиностроительном производстве.
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Компания ООО «Арктел» из Нового Уренгоя (ЯНАО) ищет в Тюмени монтажника ВОЛС (волоконно-оптических линий связи). Работнику предоставляется бронь от мобилизации, говорится в опубликованной на сайте SuperJob вакансии. «Вакансия: монтажник ВОЛС. Работа вахтовым методом. Зарплата от 100 000 рублей в месяц. Мы являемся компанией оператором связи, предоставляем бронь от мобилизации», — говорится в тексте объявления, размещенного на SuperJob. Компания ООО «Арктел» находится в Новом Уренгое (ЯНАО). От соискателя требуется опыт работы на высоте, и умение пользоваться телекоммуникационным оборудованием. Сотруднику предоставляется спецодежда, а также оплата перелета. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Часть сотрудников российских компаний может рассчитывать на бронь от призыва. Например, специалисты из сферы IT и работники стратегически важных предприятий. Ранее URA.RU писало, что тюменцам в Челябинске предлагают бронь от мобилизации за работу на машиностроительном производстве.