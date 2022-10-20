Ноу-хау пермских ученых упростит работу нефтяников и фармацевтов

Разработка пермских ученых поможет фармацевтической промышленности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты Пермского Политеха (ПНИПУ) нашли возможность модернизировать производство лекарств и повысить эффективность добычи нефти. Ученые вуза спроектировали линейный двигатель для мембранных насосов. Их часто используют в фармацевтической, металлургической, авиационной отраслях, а также сферах ЖКХ и нефтедобычи.

«В отличие от традиционных электроприводов, в новой конструкции нет механического преобразователя между электродвигателем и рабочим органом. Эта позволит уменьшить габариты насоса, повысить его надежность и эффективность. Отсутствие редукторов, передач и вращающихся частей обеспечит надежность, повысит скорость работы и снизит потребление энергии. Двигатель можно будет поместить в насос и загерметизировать корпус, это поможет перекачивать жидкости и газы без утечки», — сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Длина двигателя составит около 10 сантиметров, диаметр — до 30 сантиметров, длина штока — около 7 сантиметров. Потребляемая мощность от сети составит не более 4 киловатт. Проект реализуется на средства гранта «Старт-1» от фонда содействия инновациям, который разработчики получили в 2022 году. Размер грантовой поддержки — около четырех миллионов рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые придумали способ повысить безопасность на дорогах. Специалисты ПНИПУ создают электромагнитную подвеску, которая смягчит тряску и колебания корпуса автомобиля на неровных дорогах.

Указом президента Владимира Путина 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Одна из его задач — привлечение талантливой молодежи в научную сферу. Также среди приоритетов — вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны.