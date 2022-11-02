Свердловчане ищут работу с бронью, несмотря на окончание мобилизации

Трудоустройство на заводе пользуется повышенной популярностью из-за предоставляемой брони Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Несмотря на завершение частичной мобилизации в России, среди соискателей работы в том числе в Свердловской области по-прежнему важным условием для трудоустройства является бронь от призыва. Об этом заявил генеральный директор российской онлайн-рекрутинг платформы HeadHunter Михаил Жуков во время своей-пресс-конференции в Екатеринбурге.

«Даже сейчас ключевым запросом является бронь от мобилизации. Потому что многие соискатели сомневаются в конце набора мобилизованных», — отметил Жуков.

В качестве примера глава HH рассказал про Дальний Восток страны. Где во многом благодаря предоставлению брони от мобилизации компании удалось за две недели закрыть 50 вакансий сварщиков, несмотря на невысокие зарплаты.

Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. По ее итогам было мобилизовано порядка 300 тысяч человек. Свердловская область выполнила план, призвав около 9,7 тысяч военнообязанных.