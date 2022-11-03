В Латвии возмутились русскоязычным меню в украинском ресторане

03 ноября 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

В Латвии недовольны русскоязычным меню в ресторане, открытом украинскими беженцами Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Латвии депутат Сейма Эвидс Шноре возмутился русскоязычным меню в ресторане украинской кухни, открытым беженцами в Риге. Свои эмоции политик выразил на личной странице в Twitter (заблокирован в РФ). «Во-первых, по-русски, потом по-латышски. А на украинском вообще нет. Эти основатели украинского ресторана приехали или ЛНР/ДНР?» — говорится в публикации. Ранее сообщалось, что националисты в Латвии пытались добиться переименования русских улиц. Сейм Латвии по образованию, культуре и науке отклонил этот законопроект. Депутат Айгарс Бикше отметила, что талантливые люди из СССР внесли вклад в латышскую культуру, поэтому переименование улиц является ликвидацией собственной культуры.

В Латвии депутат Сейма Эвидс Шноре возмутился русскоязычным меню в ресторане украинской кухни, открытым беженцами в Риге. Свои эмоции политик выразил на личной странице в Twitter (заблокирован в РФ). «Во-первых, по-русски, потом по-латышски. А на украинском вообще нет. Эти основатели украинского ресторана приехали или ЛНР/ДНР?» — говорится в публикации. Ранее сообщалось, что националисты в Латвии пытались добиться переименования русских улиц. Сейм Латвии по образованию, культуре и науке отклонил этот законопроект. Депутат Айгарс Бикше отметила, что талантливые люди из СССР внесли вклад в латышскую культуру, поэтому переименование улиц является ликвидацией собственной культуры.