В Латвии возмутились русскоязычным меню в украинском ресторане

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Ресторан
В Латвии недовольны русскоязычным меню в ресторане, открытом украинскими беженцами Фото:
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В Латвии депутат Сейма Эвидс Шноре возмутился русскоязычным меню в ресторане украинской кухни, открытым беженцами в Риге. Свои эмоции политик выразил на личной странице в Twitter (заблокирован в РФ).

«Во-первых, по-русски, потом по-латышски. А на украинском вообще нет. Эти основатели украинского ресторана приехали или ЛНР/ДНР?» — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что националисты в Латвии пытались добиться переименования русских улиц. Сейм Латвии по образованию, культуре и науке отклонил этот законопроект. Депутат Айгарс Бикше отметила, что талантливые люди из СССР внесли вклад в латышскую культуру, поэтому переименование улиц является ликвидацией собственной культуры.

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В Латвии депутат Сейма Эвидс Шноре возмутился русскоязычным меню в ресторане украинской кухни, открытым беженцами в Риге. Свои эмоции политик выразил на личной странице в Twitter (заблокирован в РФ). «Во-первых, по-русски, потом по-латышски. А на украинском вообще нет. Эти основатели украинского ресторана приехали или ЛНР/ДНР?» — говорится в публикации. Ранее сообщалось, что националисты в Латвии пытались добиться переименования русских улиц. Сейм Латвии по образованию, культуре и науке отклонил этот законопроект. Депутат Айгарс Бикше отметила, что талантливые люди из СССР внесли вклад в латышскую культуру, поэтому переименование улиц является ликвидацией собственной культуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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