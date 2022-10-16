Националисты Латвии не смогли добиться переименования русских улиц

16 октября 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

В Латвии хотели переименовать русские улицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сейм Латвии по образованию, культуре и науке отклонил законопроект националистов о переименовании улиц, названные именами русских деятелей. Объяснили это тем, что решение может радикализировать общество. «Потакание вседозволенности при игнорировании обязанности осуждения коммунистического тоталитарного режима, установленной Конституцией Латвийской Республики, может способствовать радикализации общественных групп и росту рисков для безопасности во время российско-украинского конфликта в отдельных самоуправлениях. В частности, в Даугавпилсе», — цитирует argumenti.ru заявление сейма. Депутат Айгарс Бикше отметила, что талантливые люди из СССР внесли вклад в латышскую культуру, поэтому переименование улиц является ликвидацией собственной культуры. После дебатов комиссия латвийского сейма большинством голосов отклонила дальнейшее продвижение законопроекта. В Латвии организовали «охоту на ведьм» в отношении россиян, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Латвия решила не продлевать виды на жительство гражданам РФ, проживающим в стране. Недружественные действия стали реакцией на спецоперацию РФ на Украине.

Сейм Латвии по образованию, культуре и науке отклонил законопроект националистов о переименовании улиц, названные именами русских деятелей. Объяснили это тем, что решение может радикализировать общество. «Потакание вседозволенности при игнорировании обязанности осуждения коммунистического тоталитарного режима, установленной Конституцией Латвийской Республики, может способствовать радикализации общественных групп и росту рисков для безопасности во время российско-украинского конфликта в отдельных самоуправлениях. В частности, в Даугавпилсе», — цитирует argumenti.ru заявление сейма. Депутат Айгарс Бикше отметила, что талантливые люди из СССР внесли вклад в латышскую культуру, поэтому переименование улиц является ликвидацией собственной культуры. После дебатов комиссия латвийского сейма большинством голосов отклонила дальнейшее продвижение законопроекта. В Латвии организовали «охоту на ведьм» в отношении россиян, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Латвия решила не продлевать виды на жительство гражданам РФ, проживающим в стране. Недружественные действия стали реакцией на спецоперацию РФ на Украине.