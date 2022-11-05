Военный аналитик Михайлов объяснил роль HIMARS в боях под Херсоном

Военный аналитик Михайлов: массированные удары из HIMARS достигают целей под Херсоном

05 ноября 2022 в 22:34 Размер текста - 17 +

Пусковые установки HIMARS распределены по всей линии фронта Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские РСЗО HIMARS обладают высокой точностью ракет, поэтому при массированных атаках они достигают своих целях в боях под Херсоном, что усугубляет ситуацию в регионе. Об этом в разговоре с URA.RU заявил гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Высокая точность попадания ракет, и когда большим количеством поражается одна цель очень трудно их сбивать системой ПВО. Поэтому HIMARS используется при массированных атаках и периодически они достигают своих целей на херсонском направлении. Это рабочая ситуация, и с этими системами нужно бороться, прежде всего с пусковыми установками. Это даст больше реального толку, чем сбивать ракеты», — сказал Александр Михайлов. Как объяснил эксперт, как только запуск ракет закончился, пусковые установки быстро уезжают с тех мест, где они производили пуск, что усложняет наведение ответного огня. «Пусковые установки распределены по линии фронта, а она очень большая, плюс дальность ракет до 70 километров. Это позволяет противнику использовать их на большем расстоянии и эта сложность для наших комплексов. HIMARS мобильные, то есть отстрелялись и покинули место», — подчеркнул аналитик. «Это следующее поколение реактивных систем залпового огня по сравнению со „Смерчами“, „Ураганами“, потому что они имеют более высокую точность благодаря наведению по спутниковым данным. Они имеют возможность маневрировать, и каждая ракета получает собственное задание. Отстреляв целый пакет ракет, а их там шесть, каждый боеприпас летит по собственным координатам. И она показывает себя очень неплохо», — заключил он. Ранее представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что украинская армия ударила по Херсону, ракеты РСЗО HIMARS упали в районе автовокзала, где проходит эвакуация. По его словам, четыре ракеты сбили подразделения ПВО, две ракеты упали в районе автовокзала в непосредственной близости от места сбора граждан для эвакуации. Президент РФ Владимир Путин призвал вывезти всех жителей Херсона из зоны боевых действий.

Американские РСЗО HIMARS обладают высокой точностью ракет, поэтому при массированных атаках они достигают своих целях в боях под Херсоном, что усугубляет ситуацию в регионе. Об этом в разговоре с URA.RU заявил гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Высокая точность попадания ракет, и когда большим количеством поражается одна цель очень трудно их сбивать системой ПВО. Поэтому HIMARS используется при массированных атаках и периодически они достигают своих целей на херсонском направлении. Это рабочая ситуация, и с этими системами нужно бороться, прежде всего с пусковыми установками. Это даст больше реального толку, чем сбивать ракеты», — сказал Александр Михайлов. Как объяснил эксперт, как только запуск ракет закончился, пусковые установки быстро уезжают с тех мест, где они производили пуск, что усложняет наведение ответного огня. «Пусковые установки распределены по линии фронта, а она очень большая, плюс дальность ракет до 70 километров. Это позволяет противнику использовать их на большем расстоянии и эта сложность для наших комплексов. HIMARS мобильные, то есть отстрелялись и покинули место», — подчеркнул аналитик. «Это следующее поколение реактивных систем залпового огня по сравнению со „Смерчами“, „Ураганами“, потому что они имеют более высокую точность благодаря наведению по спутниковым данным. Они имеют возможность маневрировать, и каждая ракета получает собственное задание. Отстреляв целый пакет ракет, а их там шесть, каждый боеприпас летит по собственным координатам. И она показывает себя очень неплохо», — заключил он. Ранее представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что украинская армия ударила по Херсону, ракеты РСЗО HIMARS упали в районе автовокзала, где проходит эвакуация. По его словам, четыре ракеты сбили подразделения ПВО, две ракеты упали в районе автовокзала в непосредственной близости от места сбора граждан для эвакуации. Президент РФ Владимир Путин призвал вывезти всех жителей Херсона из зоны боевых действий.