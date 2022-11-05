Военный аналитик Михайлов объяснил роль HIMARS в боях под Херсоном

Американские РСЗО HIMARS обладают высокой точностью ракет, поэтому при массированных атаках они достигают своих целях в боях под Херсоном, что усугубляет ситуацию в регионе. Об этом в разговоре с URA.RU заявил гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Высокая точность попадания ракет, и когда большим количеством поражается одна цель очень трудно их сбивать системой ПВО. Поэтому HIMARS используется при массированных атаках и периодически они достигают своих целей на херсонском направлении. Это рабочая ситуация, и с этими системами нужно бороться, прежде всего с пусковыми установками. Это даст больше реального толку, чем сбивать ракеты», — сказал Александр Михайлов.
Как объяснил эксперт, как только запуск ракет закончился, пусковые установки быстро уезжают с тех мест, где они производили пуск, что усложняет наведение ответного огня. «Пусковые установки распределены по линии фронта, а она очень большая, плюс дальность ракет до 70 километров. Это позволяет противнику использовать их на большем расстоянии и эта сложность для наших комплексов. HIMARS мобильные, то есть отстрелялись и покинули место», — подчеркнул аналитик.
«Это следующее поколение реактивных систем залпового огня по сравнению со „Смерчами“, „Ураганами“, потому что они имеют более высокую точность благодаря наведению по спутниковым данным. Они имеют возможность маневрировать, и каждая ракета получает собственное задание. Отстреляв целый пакет ракет, а их там шесть, каждый боеприпас летит по собственным координатам. И она показывает себя очень неплохо», — заключил он.
Ранее представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что украинская армия ударила по Херсону, ракеты РСЗО HIMARS упали в районе автовокзала, где проходит эвакуация. По его словам, четыре ракеты сбили подразделения ПВО, две ракеты упали в районе автовокзала в непосредственной близости от места сбора граждан для эвакуации. Президент РФ Владимир Путин призвал вывезти всех жителей Херсона из зоны боевых действий.
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Американские РСЗО HIMARS обладают высокой точностью ракет, поэтому при массированных атаках они достигают своих целях в боях под Херсоном, что усугубляет ситуацию в регионе. Об этом в разговоре с URA.RU заявил гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Высокая точность попадания ракет, и когда большим количеством поражается одна цель очень трудно их сбивать системой ПВО. Поэтому HIMARS используется при массированных атаках и периодически они достигают своих целей на херсонском направлении. Это рабочая ситуация, и с этими системами нужно бороться, прежде всего с пусковыми установками. Это даст больше реального толку, чем сбивать ракеты», — сказал Александр Михайлов. Как объяснил эксперт, как только запуск ракет закончился, пусковые установки быстро уезжают с тех мест, где они производили пуск, что усложняет наведение ответного огня. «Пусковые установки распределены по линии фронта, а она очень большая, плюс дальность ракет до 70 километров. Это позволяет противнику использовать их на большем расстоянии и эта сложность для наших комплексов. HIMARS мобильные, то есть отстрелялись и покинули место», — подчеркнул аналитик. «Это следующее поколение реактивных систем залпового огня по сравнению со „Смерчами“, „Ураганами“, потому что они имеют более высокую точность благодаря наведению по спутниковым данным. Они имеют возможность маневрировать, и каждая ракета получает собственное задание. Отстреляв целый пакет ракет, а их там шесть, каждый боеприпас летит по собственным координатам. И она показывает себя очень неплохо», — заключил он. Ранее представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что украинская армия ударила по Херсону, ракеты РСЗО HIMARS упали в районе автовокзала, где проходит эвакуация. По его словам, четыре ракеты сбили подразделения ПВО, две ракеты упали в районе автовокзала в непосредственной близости от места сбора граждан для эвакуации. Президент РФ Владимир Путин призвал вывезти всех жителей Херсона из зоны боевых действий.