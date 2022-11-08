Бизнесмен Пригожин назвал представителя госдепа Прайса «редким циником»

09 ноября 2022 в 03:32 Размер текста - 17 +

Пригожин назвал спикера госдепа США «редким циником» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Создатель ЧВК «Вагнера» прокомментировал слова представителя американского госдепа Неда Прайса о выборах в конгресс США. Говоря о якобы вмешательстве России в выборный процесс, Пригожин назвал Прайса редким циником, отметив, что штаты регулярно вмешиваются в выборы во всем мире. «Спикер Госдепа — один из редких циников, о которых только можно говорить. США хамски и нагло вмешивались в выборы по всему миру последние много десятков лет. Разрушали великие империи, например, СССР. После этого глупо говорить о том, что кто-то не имеет права вмешиваться в их выборы», — сообщается в заявлении Пригожина на странице соцсети «ВКонтакте», принадлежащей ему компании «Конкорд». Пригожин в понедельник высказался о вмешательстве и «попытке интервенции» со стороны России в выборы США. Он иронично заявил, что «мы будем вмешиваться аккуратно, точно, хирургически». Ранее URA.RU сообщало об иске Великобритании против предпринимателя Евгения Пригожина и его компании ЧВК Вагнер. Ответчик позитивно отреагировал на этот факт и предложил оплатить судебные расходы из своего кармана. Также эксперты из США заявили о попытках России вмешаться в предстоящие промежуточные выборы, намеченные на 8 ноября.

Создатель ЧВК «Вагнера» прокомментировал слова представителя американского госдепа Неда Прайса о выборах в конгресс США. Говоря о якобы вмешательстве России в выборный процесс, Пригожин назвал Прайса редким циником, отметив, что штаты регулярно вмешиваются в выборы во всем мире. «Спикер Госдепа — один из редких циников, о которых только можно говорить. США хамски и нагло вмешивались в выборы по всему миру последние много десятков лет. Разрушали великие империи, например, СССР. После этого глупо говорить о том, что кто-то не имеет права вмешиваться в их выборы», — сообщается в заявлении Пригожина на странице соцсети «ВКонтакте», принадлежащей ему компании «Конкорд». Пригожин в понедельник высказался о вмешательстве и «попытке интервенции» со стороны России в выборы США. Он иронично заявил, что «мы будем вмешиваться аккуратно, точно, хирургически». Ранее URA.RU сообщало об иске Великобритании против предпринимателя Евгения Пригожина и его компании ЧВК Вагнер. Ответчик позитивно отреагировал на этот факт и предложил оплатить судебные расходы из своего кармана. Также эксперты из США заявили о попытках России вмешаться в предстоящие промежуточные выборы, намеченные на 8 ноября.